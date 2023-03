Les républicains exigent une reprise de la Crimée. Mais l'Ukraine en est-elle capable? Image: Shutterstock / watson

Ces Américains veulent que l'Ukraine reprenne la Crimée: mais est-ce faisable?

Si certains républicains américains pointent du doigt Joe Biden pour sa politique ukrainienne trop audacieuse, d'autres estiment qu'il n'en fait pas assez. Pour une partie des opposants, les Etats-Unis doivent soutenir davantage l'Ukraine dans sa reconquête de la Crimée. Mais est-ce réaliste?

Kurt Pelda et Renzo Ruf, Washington / ch media

Joe Biden a désormais l'habitude d'être la cible de critiques de la part du clan républicain. Ces derniers lui reprochent, entre autres, sa politique ukrainienne qu'ils jugent trop audacieuse et estiment Biden dépassé par les événements. Une attitude qui, selon les républicains, pourrait provoquer une troisième guerre mondiale. «Le désespéré Joe Biden nous mène à la ruine», a écrit le candidat républicain à la présidence Donald Trump ce week-end.

Alors que certains lui reprochent son audace, d'autres font volteface: le démocrate à la Maison-Blanche ne va pas assez loin. Michael McCaul, président de la commission de politique étrangère de la Chambre des représentants, a ainsi déclaré ce week-end à la chaîne de télévision ABC que les Etats-Unis devaient immédiatement soutenir l'Ukraine avec des avions de combat américains et des missiles balistiques de courte portée de type ATACMS.

Le sénateur républicain Dan Sullivan de l'Alaska s'est exprimé de manière similaire lors de l'émission «Meet the Press» de la NBC. Il a qualifié d'erreur grossière la prétendue hésitation du gouvernement Biden à livrer de nouveaux systèmes d'armes.

«Nous devons leur donner ce dont ils ont besoin maintenant, tout en écoutant les Ukrainiens» Dan Sullivan

La déclaration de Sullivan sur la Crimée était également inhabituellement directe. Il a fait remarquer que le gouvernement Biden avait du mal à soutenir la reprise par l'Ukraine de la péninsule annexée par la Russie — bien que les Etats-Unis n'aient jamais reconnu cette annexion. Le républicain a appelé la Maison-Blanche à plus de «clarté». Si les principaux conseillers en sécurité de Biden ont déclaré que l'Ukraine avait le droit de défendre son intégrité territoriale, cela inclut également la Crimée. Et la Maison-Blanche doit fournir à Kiev les systèmes d'armes appropriés pour que l'Ukraine puisse reconquérir la péninsule, a déclaré le sénateur républicain.

Ce dernier a ainsi conforté le président ukrainien Zelensky qui avait répété la veille que son pays ne se reposerait pas tant que la Crimée ne serait pas redevenue ukrainienne. Les drapeaux bleu et jaune de l'Ukraine doivent flotter sur chaque morceau du territoire national.

Les Russes anticipent une potentielle offensive

Pour contrer une éventuelle offensive en direction de la Crimée, les Russes ont érigé d'importantes fortifications sur les voies d'accès stratégiques à la péninsule. L'état-major ukrainien a en outre annoncé que les Russes prévoyaient désormais d'évacuer une partie de leur administration civile de la province voisine de Kherson vers la Crimée pour des raisons de sécurité. Début novembre, le corps d'intervention de Moscou avait dû se retirer de Kherson, la capitale de la province, sur la rive orientale du Dniepr.

Mais dans quelle mesure une attaque de l'Ukraine sur la Crimée est-elle réaliste? Pour l'instant, Kiev a très probablement d'autres priorités, à savoir repousser l'offensive russe dans la région orientale du Donbass. Les troupes russes et les mercenaires du groupe Wagner y progressent, mais de manière ponctuelle et très lente.

Bien que les premiers chars de combat Leopard 2 promis soient déjà arrivés dans l'ouest de l'Ukraine, il faudra encore attendre un certain temps avant qu'ils ne forment des unités de combat opérationnelles pour une contre-offensive ukrainienne. Toutefois, si les missiles ATACMS demandés par Michael McCaul sont effectivement livrés, ils pourraient être utilisés pour attaquer les voies de ravitaillement menant à la Crimée et le port militaire de Sébastopol sur la péninsule.

Le pont de la péninsule est vulnérable

S'il est facile de défendre une péninsule, la liaison directe entre la Russie continentale et la Crimée — le fameux pont de Crimée — est vulnérable. Il s'agit de la principale voie d'approvisionnement pour les troupes et les bases aériennes stationnées en Crimée et dans les régions voisines du continent ukrainien. Moscou prévoit que les travaux de réparation du pont, long de 18 kilomètres, seront terminés en mars. En octobre dernier, une explosion probablement orchestrée par les Ukrainiens avait gravement endommagé certains éléments du pont.

Si l'Ukraine devait recevoir des missiles ATACMS ou d'autres armes guidées d'une portée d'environ 300 kilomètres, l'armée pourrait procéder de la même manière que lors de la reprise de Kherson: en coupant les Russes de leur ravitaillement, la situation en Crimée pourrait éventuellement devenir intenable. Mais pour cela, l'Ukraine devrait également couper la liaison terrestre le long de la mer d'Azov et pousser la flotte russe de la mer Noire encore plus à l'est que ce n'est déjà le cas aujourd'hui. Il est peu probable que cela se produise prochainement.