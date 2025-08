Chasse aux migrants sur la plage en Espagne

Vidéo: watson

Ces migrants ont été mal accueillis

Dans le contexte migratoire tendu que connait l'Europe depuis des années, les arrivées de réfugiés par la mer ne sont pas toujours des événements inspirant la bienveillance des locaux.

Dimanche dernier, le 3 août, des scènes un peu folles se sont déroulées sur la plage de Castell de Ferro, en Espagne. Un bateau a accosté vers 14 heures, duquel plusieurs migrants ont sauté. Ils ont commencé à nager vers la terre ferme, parfois de manière maladroite.

Un accueil glacial

Sur la plage très fréquentée, d'innombrables personnes ont immédiatement remarqué leur arrivée aventureuse, plusieurs d'entre elles l'ont même filmée. La séquence est devenue virale sur les réseaux, car les hommes ont été accueillis tout sauf amicalement sur le sable.

Dans les différentes vidéos, on peut voir des gens de la plage essayant d'arrêter ou de retenir les migrants. Dans certains cas, ils semblent y être parvenus. Mais il semble aussi que d'autres aient pris fait et cause pour les migrants, car certaines scènes montrent des discussions animées.

La situation semble s'être calmée avec l'arrivée des forces de l'ordre. Selon la Guardia Civil, neuf migrants ont été arrêtés et emmenés dans un centre d'accueil à Motril, non loin de là.

Antonia Maria Antequera, la maire de Castell de Ferro, a confirmé l'incident aux médias espagnols. La police a ouvert une enquête. On ne sait toujours pas combien de migrants ont réellement débarqué.

Une sociologue commente la chasse aux migrants

Le fait que certains usagers de la plage jouent les shérifs a suscité des débats dans tout le pays. L'activiste et sociologue Asmae Ourdi s'en inquiète sur la chaîne de télévision La Sexta:

«Ces persécutions sont l'expression d'un contrôle social qui est perçu comme légitime par les citoyens blancs. Les migrants sont alors perçus comme une menace»

Sur le plan politique, des récits de l'extrême droite contribuent par exemple à attiser cette xénophobie croissante:

«Lorsque les politiques appellent à empêcher à tout prix l'arrivée d'étrangers sur le sol espagnol, de nombreuses personnes agissent en pensant être dans leur bon droit, sans ne craindre aucune conséquence.»

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

