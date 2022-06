La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (gauche) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky (droite), lors de leur réunion à Kiev, en Ukraine, le 8 avril 2022.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (gauche) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky (droite), lors de leur réunion à Kiev, en Ukraine, le 8 avril 2022. Image: keystone

Et même si l'Ukraine obtient le «statut de candidat», cela lancera un processus de négociations et de réformes potentielles qui pourrait prendre des années, voire des décennies, avant qu'elle ne soit sur le point d'entrer dans l'UE. Plusieurs Etats de l'UE ont ainsi douché les espoirs de Kiev d'un processus «accéléré».

Si de nombreux pays, principalement en Europe de l'Est, soutiennent une adhésion de l'Ukraine, certains comme les Pays-Bas ou le Danemark, mais aussi l'Allemagne et la France, qui préside l'UE jusqu'à fin juin, sont très réservés.

Les responsables de l'Union européenne (UE) doivent se prononcer sur la question des ambitions européennes de l'Ukraine la semaine prochaine, avant un sommet, les 23 et 24 juin, qui devrait également aborder ce dossier.

«Je suis de retour à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky et le Premier ministre (Denys) Chmygal », a indiqué samedi Ursula von der Leyen aux journalistes, dont l'AFP, l'accompagnant dans sa visite. La présidente de la Commission européenne a expliqué vouloir faire le point sur «le travail commun nécessaire à la reconstruction et sur les progrès accomplis par l'Ukraine sur la voie de l'Europe».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée samedi à Kiev pour une nouvelle visite consacrée aux ambitions de l'Ukraine de rejoindre l'UE et à la reconstruction.

