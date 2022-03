L'UE va se doter d'une force de 5000 combattants

L'Union européenne a approuvé lundi la constitution d'une force de 5000 soldats et s'est engagée sur une augmentation de ses dépenses militaires afin d'être en mesure de mener seule des interventions d'ici 2025.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell est catégorique: «L'Union européenne est en danger. L'agression de la Russie contre l'Ukraine n'est pas de la rhétorique et constitue un rappel à l'ordre».

Les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la défense de l'UE ont approuvé une «boussole stratégique» élaborée depuis deux ans et adaptée à la situation créée par la guerre en Ukraine.

«L'UE est collectivement sous-équipée pour faire face aux menaces et aux défis» Le document adopté par les ministres

L'Allemagne au coeur

La force sera constituée de «composantes terrestres, aériennes et maritimes» et dotée de capacités de transports afin d'être en mesure de «mener des interventions pour sauver et évacuer des ressortissants européens» pris dans un conflit.

L'Allemagne souhaite constituer le coeur de cette force en 2025, a annoncé lundi sa ministre de la Défense Christine Lambrecht.

L'UE consacre 200 milliards de dollars par an, soit 1.5% de son PIB, pour la défense. Tous les pays de l'Otan, dont 21 sont membres de l'UE, se sont engagés à consacrer 2% de leur PIB à leurs dépenses militaires en 2024.

L'Allemagne, la Belgique et le Danemark ont par ailleurs annoncé des augmentations de leurs budgets. (ats)