Un scandale de corruption avec le Qatar frappe l'Union européenne

- Elle est diplômée en architecture, en génie civil et en affaires européennes

- Elle a travaillé en tant que journaliste pour MEGA Channel en Grèce

- En 2007, elle entre au Parlement grec, en tant que membre du parti social-démocrate, qui est puissant dans le pays

- En 2014, elle rejoint le Parlement européen au sein du groupe social-démocrate

- Elle s'est beaucoup impliquée dans les dossiers numériques, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la blockchain

- Selon le site d'Euronews, son salaire en tant que députée européenne s'élevait à 7 146 € par mois. A cela s'ajoutait une allocation générale mensuelle de 4 778 € et le remboursement des frais de déplacement