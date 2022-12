Mort samedi à 95 ans, le pape émérite Benoît XVI était gravement malade

Par ce geste, inédit en six siècles, le premier pape allemand de l'Histoire moderne a ouvert la voie à ses successeurs dont les forces viendraient à décliner. François, 86 ans et souffrant de douleurs au genou, a lui-même laissé «ouverte» cette possibilité.

Sa renonciation, annoncée en latin le 11 février 2013, fut une décision personnelle liée à ses forces déclinantes et non à la pression de scandales, avait-il assuré dans un livre de confidences paru en 2016.

Benoît XVI était apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en chaise roulante, mais il continuait de recevoir des visiteurs. Les photos de sa dernière visite reçue, datant du 1er décembre, montraient un homme frêle et visiblement affaibli.

Gravement malade et de plus en plus fragile

Sandrine Rousseau et Netflix se mêlent d'un bad buzz et ça dérape

«La famille royale a toujours éliminé ceux qui sortent des clous»

Entre le jubilé, la disparition d'Elizabeth II, les derniers soubresauts de l'affaire Andrew ou la sortie du documentaire d'Harry et Meghan, 2022 a été une année mouvementée pour la royauté britannique. Le moment parfait pour déguster une tasse de Early Grey et débriefer avec Marc Roche, correspondant royal à Londres et fin connaisseur de la monarchie britannique.

2022, quelle folle année pour la famille royale! Quel bilan peut-on en tirer?

Marc Roche: Globalement, le bilan 2022 de la royauté britannique est très positif. Le jubilé d’Elizabeth II a été un triomphe populaire. Son décès et les dix jours de deuil national ont montré l’incroyable émotion que sa disparition a suscitée au Royaume-Uni et dans le Commonwealth. Et enfin, les 100 premiers jours de règne de Charles III sont très réussis. Si on pose ce bilan par rapport au négatif, à savoir l’affaire Andrew ou les défis à répétition des Sussex, Harry et Meghan, les sondages montrent que la famille royale est plus populaire que jamais.