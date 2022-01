Pédophilie: l'ancien pape Benoît XVI accusé d'inaction

L'objectif de cette expertise menée présentée jeudi matin visait avant tout à recenser les cas d'abus sexuels contre des enfants entre 1945 et 2019 dans l'archevêché de Munich et Freising. Les auteurs entendaient aussi pointer la responsabilité d'ecclésiastiques qui ont fermé les yeux sur les agressions permettant ainsi qu'elles se reproduisent pendant des décennies.

Morts, les frères Bogdanoff sont liés à un procès qui s'ouvre ce jeudi

Tous les deux décédés, les célèbres frères Bogdanoff sont suspectés d'avoir été les têtes pensantes d'une opération d'escroquerie contre un homme... qui s'est suicidé en 2018. Le procès, qui implique d'autres personnes, s'ouvre ce jeudi.

Même après leur mort, on n'a pas fini de parler d'eux. Eux? Les plus célèbres jumeaux de la télévision française, les frères sur qui tout se disait et dont l'évolution physique a fini par prendre le pas comme sujet de discussion sur les diverses accusations dont ils ont fait l'objet depuis des années: Igor et Grichka Bogdanoff.