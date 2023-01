Il annonce sa candidature à la Maison-Blanche, sa femme s'écroule

Sur son site de campagne, la vidéo de la candidature trône en première page, mais elle a soigneusement été amputée de l'incident. Quelle élégance. Note pour plus tard, cher Rollan Roberts II, lorsqu'on n'est pas capable de redresser sa femme, on ne se propose pas pour redresser son pays.

Mais alors que Monsieur s'applique à dérouler ses nombreuses qualités, Rebecca Lea Roberts, enceinte de cinq mois, commence gentiment à vaciller. Un petit pas hésitant en avant, puis le même en arrière et c'est la chute. Emportant avec elle l'un des drapeaux américains et toutes les chances (pour le mari) de terminer son annonce dans la plus grande dignité.

Le discours est rodé jusqu'à l'os. Rollan Roberts II a certainement dû s'entraîner des jours durant devant son miroir, à bichonner le fond, comme la forme, à rajuster sa cravate et son timbre de voix. Plusieurs caméras sont dépêchées pour capturer ce grand moment. Rollan Roberts II hésitait pourtant à se lancer, à cause de la violence qui rôde au sein du sérail politique américain. Mais aussi parce que sa femme attend leur premier enfant.

Pourquoi Donald Trump est plus puissant que jamais

La même semaine, le candidat à l'élection présidentielle de 2024 retrouve les deux armes qui ont fait son succès (et sa victoire) en 2016: son compte Facebook, mais aussi le terrain. Ce week-end, il décapsule officiellement ses premiers meetings.

Mi-janvier, la garde rapprochée de Donald Trump demandait officiellement à Meta de lui rendre ses comptes Facebook et Instagram. L'argument principal de ses avocats fut simple et terriblement factuel. Donald Trump n'est plus (que) l'ancien président des Etats-Unis éternellement en rogne contre la victoire «volée» de Joe Biden en 2020, mais le potentiel 47e patron de la plus grande puissance mondiale. En d'autres termes: un peu de respect, que diable.