Un policier arrête une voiture autonome…qui s'enfuit😅

Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passait lorsqu’une voiture autonome est arrêtée par la police? Réponse en vidéo.

Imaginez un contrôle routier: une voiture se fait arrêter parce que ses feux sont visiblement défectueux et il n'y a personne au volant. Et lorsque les forces de l'ordre s'approchent du véhicule, il s'éloigne comme s'il était guidé par une main invisible. Ce n'est pas de la science-fiction, mais bien ce qui est arrivé récemment à un policier de San Francisco.

Il s'agit bien évidemment d'une voiture autonome. Celle-ci fait partie de la flotte de robots-taxis de l'entreprise américaine Cruise.

Via Twitter, Cruise a fait savoir que son véhicule avait évité le véhicule de police et s'était ensuite arrêté comme prévu à l'endroit sûr le plus proche pour un contrôle routier. «Un agent a contacté le personnel de Cruise et aucune convocation n'a été émise.»

La compagnie Cruise a fait savoir à la chaîne américaine CNBC que le département de police de San Francisco dispose à tout moment d'un numéro de téléphone spécial que les agents peuvent appeler lorsque les véhicules sans conducteur de l'entreprise sont arrêtés.

Cruise est une filiale de General Motors (GM) qui a commencé en début de cette année à San Francisco à proposer au grand public des trajets de nuit dans des voitures sans chauffeur. Le progrès de la technologie sur le marché de travail est susceptible d’entraîner la disparition de nombreux métiers à court ou à long terme et il est certain que le métier de chauffeur sera en voie d’extinction d'ici à quelques années. (avec dsc)

