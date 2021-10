Vidéo: watson

Alors lui, c’est pas un voleur très malin…

Un voleur diffuse son visage à des milliers de personnes après avoir arraché le téléphone d'un journaliste pendant un reportage en direct.

Mahmoud Ragheb, journaliste pour le site d'information Youm7, filmait les conséquences d'un tremblement de terre en direct des rues du Caire lorsqu'un homme à moto est passé à toute vitesse et a saisi son téléphone.

Sans le savoir, le voleur présumé a montré son visage à des milliers de téléspectateurs alors qu'il quittait les lieux en fumant une cigarette.

Plus de 20 000 personnes regardaient le livestream à ce moment-là, selon les chiffres de Facebook. Des responsables du ministère de l'intérieur ont déclaré avoir utilisé des "technologies modernes" pour identifier le suspect à partir de la diffusion en direct, rapporte Youm7.

L'homme non identifié a été arrêté quelques heures plus tard à son domicile et emmené au poste de police de Qalyub où il aurait avoué son crime, selon le site d'information.

La vidéo a attiré plus de 6,2 millions de vues et 45 000 commentaires en un peu plus de 24 heures.