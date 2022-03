Mais alors pourquoi faudrait-il dire «Kyiv» au lieu de «Kiev»? Et pourquoi c'est important? La réponse en vidéo👇

Le gouvernement ukrainien encourage d’ailleurs l'utilisation des orthographes ukrainiennes pour ses autres villes , notamment Kharkov, qui devrait être Kharkiv, tandis qu'Odessa devrait être Odesa et Lvov devrait être Lviv.

En 2018, après l'annexion de la Crimée, l'Ukraine lance une campagne pour que ce terme soit officiellement utilisé à l'étranger. La raison? Se séparer de son passé soviétique et privilégier une appellation d'origine ukrainienne.

Alors que les combats font rage en Ukraine, une polémique sur l'orthographe de la capitale a refait surface sur les réseaux sociaux. Mais alors, comment prononcer la capitale ukrainienne? On vous explique.

Pascal Couchepin: «Une adhésion de la Suisse à l’UE n’est pas impossible»

Guerre en Ukraine: le Valaisan Pascal Couchepin, ancien conseiller fédéral, réagit aux sanctions prises lundi par le gouvernement contre la Russie.

La neutralité de la Suisse n’est-elle pas morte lundi, avec un Conseil fédéral adoptant dans toute leur vigueur les sanctions de l’Union européenne frappant l’agresseur russe?

Pascal Couchepin: Non, je ne le pense pas. La neutralité suisse est une neutralité armée, qui porte la marque de l’Histoire. Elle a été imposée à la Suisse par le Congrès de Vienne en 1815. A l’époque et pendant les siècles qui ont suivi, personne n’imaginait que la neutralité puisse signifier autre chose que rester en dehors d’un conflit armé. Aujourd’hui, la guerre prend des formes qui échappent totalement aux règles de la neutralité traditionnelle. Cependant, la Suisse est bien inspirée de reprendre les sanctions adoptées par les Nations unies ou par l’Union européenne, notre voisin et partenaire principal.