Vidéo: watson

Vidéo

En Chine, il se prend un buffle dans le buffet

Cette vidéo a été filmée à Taizhou, dans la province chinoise de Jiangsu, le 31 décembre. Un buffle échappé d'un abattoir a chargé un homme à l'intérieur d'un restaurant.

Un buffle échappé d'un abattoir a foncé contre un homme à l'intérieur d'un restaurant durant la nuit du 31 décembre dans une ville à l'ouest de la Chine. L'animal est entré brusquement à l'intérieur et s'est rué contre un homme, le fauchant au passage.

Après l'avoir plaqué au sol, son ami choqué se précipite et le traîne sur le côté, loin du taureau déchaîné. Pendant quelques secondes, l'animal reste hors champ, mais on peut entendre des bruits et des fracas avant qu'il ne retourne à l'avant du restaurant. L'homme a été blessé à la jambe et il a été hospitalisé. Le buffle quant à lui, a été abattu.