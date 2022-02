L'avocat de la famille de la victime a porté plusieurs accusations contre le célèbre acteur et, dans le cas présent, également l'un des producteurs du film. L'homme de loi pointe notamment les mesures d'économies décidées par la production et le «comportement dangereux» d'Alec Baldwin.

Sur cette vidéo on voit un personnage qui possède très clairement les traits de Baldwin, dans une Eglise, tirer sur une femme. La fameuse église (en vrai cette fois) ou le drame a eu lieu 👇.

Depuis le tir mortel, les révélations sur les conditions de tournage et les accusations se sont multipliées. Aujourd'hui, c'est une nouvelle pièce qui vient s'ajouter à ce dossier déjà touffu et complexe: une reconstitution vidéo du drame . Elle a été diffusée par les avocats de la famille de la victime qui ont porté plainte contre l'acteur.

Le drame s'est déroulé le 21 octobre dernier dans un ranch de Santa Fe au Nouveau-Mexique. L'acteur américain Alec Baldvin abattait, en plein tournage, la directrice de la photographie du film Rust, Halyna Hutchins. L'arme était censée être un «cold gun», autrement dit un vrai pistolet, mais chargé à blanc. Ce jour-là ce n'était pas le cas et ça a été fatal à la cinéaste de 42 ans.

Voici la reconstitution du tir de Baldwin (et c'est glauque)

Et si le tir mortel de Baldwin était dû à un sabotage?

