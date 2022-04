Vidéo: watson

Un soldat ukrainien retrouve ses enfants et leur réaction devient virale

Un ancien député ukrainien et militant anticorruption est retourné dans sa famille après les combats à Irpin.

Après des semaines de combats féroces et intenses, l'armée ukrainienne a repris Irpin aux forces russes, lundi 28 mars. Cette banlieue de 60 000 habitants, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, a été frappée durement par l'armée russe.

Yehor Soboliev est parti défendre Irpin, où il s'est battu pendant deux semaines. Il a pu rentrer chez lui. Cet ancien journaliste et député n'avait plus donné de nouvelles du front pendant quelques jours. Sans prévenir, il est venu jusqu'à Lviv, où se trouve désormais sa famille.

«Je suis revenu comme je vous l'avais promis» Yehor Soboliev

Des retrouvailles que son épouse, la journaliste et animatrice Marichka Padalko, a partagées sur Instagram. Sur la vidéo, on voit le père de famille frapper à la porte de chez lui et surprendre ses enfants. Un moment heureux qui, le temps d'une vidéo, fait oublier l'horreur de la guerre.

