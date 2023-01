Devinez combien il fait dans la ville la plus froide du monde🥶

Vidéo: watson

Vous vous plaignez du froid? Bienvenue à Iakoutsk, en Sibérie centrale. Cette ville a connu une chute de température de -49 degrés.

Iakoutsk, en Sibérie centrale, est au monde ce que La Brévine est à la Suisse: un des endroits où il fait le plus froid sur Terre. Cette ville russe connaît actuellement des températures polaires sous l'effet de l'air glacial venant de l'Arctique. S’il peut faire régulièrement -40°C en plein hiver, les services météorologiques ont notifié l'arrivée d'une vague de froid anormale avec des températures pouvant atteindre -60°C dans certaines régions, comme à Tongulakh, une localité rurale désertée.

Ce froid inhabituel n'est pas sans conséquence pour la communauté locale. Les écoles sont fermées et les routes dangereuses. Par ailleurs, le système énergétique est soumis à rude épreuve. Début janvier, plusieurs familles de la région s'étaient retrouvées sans chauffage suite à un incident.

Les vendeuses de poisson Marina et Marianna posent pour une photo sur un marché en plein air à Iakoutsk. Roman Kutukov/Reuters

Les 350 000 habitants de Iakoutsk, pourtant habitués aux températures extrêmes, prennent des précautions supplémentaires pour affronter cette météo difficile à supporter. Un habitant emmitouflé dans son manteau et vêtu de deux écharpes, d'une cagoule, d'un chapeau et de plusieurs couches de gants a déclaré à Reuters:



«Vous ne pouvez pas le combattre, soit vous vous adaptez et vous vous habillez en conséquence, soit vous souffrez» Un habitant Reuters

Selon une résidente qui vendait du poisson à l'air libre sur un marché local, la superposition des couches est la clé. «Habillez-vous chaudement. En couches, comme un chou», a-t-elle déclaré. Au marché, nul besoin de glace, car les poissons restent naturellement congelés. Elle ajoute:





«Il fait très froid, c'est dur de parler, de respirer, de bouger car on porte 100 couches de vêtements. Travailler est très dur mais nous devons vendre nos produits» Une commerçante Reuters

La vague de froid actuelle en Sibérie est à 30°C sous les moyennes, à tel point qu'il n'y a plus de couleur correspondante sur les cartes météorologiques. Image: Ventusky

La palme de cette journée de froid extrême revient à Tongulakh avec -62,4 degrés. Il s'agit là de la température la plus froide relevée en Russie depuis 2002 et la plus froide en janvier depuis 1982. Depuis le début de l'année, cette région de la Russie n'est pas la seule à connaître une vague de froid hors norme. Cette vague de froid recouvre en réalité toute l'Eurasie.



