Vidéo: watson

Vidéo

Marre de vous faire voler vos colis? Voici une vengeance... explosive

Le Youtubeur Mark Rober présente la dernière version de son piège destiné aux voleurs de paquets: La Glitter Bomb version 4.0.

Aux Etats‑Unis, les colis déposés à l’entrée des maisons ont trop souvent tendance à se faire subtiliser par des citoyens peu scrupuleux. Victime d’un tel larcin, le Youtubeur Mark Rober a décidé en 2018 de créer un colis piégé pour punir les futurs voleurs. La vidéo de son aventure a d’ailleurs connu un beau succès, et Mark est très vite devenu un influenceur «sciences», diffusant de nombreuses vidéos tutoriels pour créer de nombreux objets ingénieux. Cela ne l’a pas empêché, année après année, de perfectionner son piège jusqu’à arriver à sa forme finale: la version 4.0.

Ancien ingénieur à la Nasa, Mark Rober a conçu un petit concentré de technologie, comprenant une bombe à paillettes quand le colis est ouvert, ainsi que des sprays automatiques diffusant une odeur désagréable (de la véritable essence de putois, on imagine le régal). La punition du criminel est enregistrée dans le Cloud par quatre smartphones filmant à 360°, et le paquet suivi en temps réel grâce à un traceur GPS.

A cela, rajoutez un système qui empêche les coupables de refermer le colis une fois ouvert, ainsi qu’un spectacle de son et lumières avec des éclairages bleu et rouge façon police et un compte à rebours vocal, qui ferait paniquer n’importe qui. Et comme les ingénieurs sont, par définition, ingénieux, il n'a même pensé au chargeur à induction sous le paillasson pour s’assurer que les smartphones soient bien chargés une fois le paquet volé. Petit bonus 2021? Un pot de plantes qui dissimule le colis automatiquement une fois la nuit tombée, afin qu’il ne soit pas volé le soir. (Les caméras à l’intérieur du paquet ne peuvent pas filmer en basse luminosité.)

Mark Rober a probablement dû être inspiré par le petit Kevin McCallister de Maman, j’ai raté l’avion! pour créer un objet aussi diabolique.