Afghanistan: ils témoignent depuis Kaboul, occupée par les talibans



«S'il vous plaît, aidez-nous!» Deux jeunes témoignent depuis Kaboul

Deux jeunes Afghans racontent à watson ce qu'ils vivent à Kaboul en ce moment. Voici leurs craintes, leur quotidien et leur vision de l'avenir, alors que les talibans occupent désormais la capitale et le pouvoir.

lea bloch, Aya Baalbaki

Arifa Parsa étudie la littérature anglaise et elle est enseignante. Barialai Khoshhal travaille comme photojournaliste indépendant. Tous deux vivent à Kaboul et ils ont peur. watson a pu entrer en contact avec ces deux jeunes Afghans, via Whatsapp et Instagram, et nous leur avons demandé de décrire la situation actuelle à Kaboul dans un message vidéo.

Ils sont bloqués dans la capitale afghane, occupée par les talibans. Arifa et Barialai ne veulent qu'une chose: continuer à vivre normalement. Voici leur témoignage:

