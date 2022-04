Russie: Un proche de Poutine traite Zelensky de «diable nazi bon marché»

Vidéo

Un proche de Poutine traite Zelensky de «diable nazi bon marché»

Vladimir Soloviev, le soutien le plus fidèle (et le mieux payé) de l'autre Vladimir, est tous les soirs en direct sur la chaîne nationale russe pour tenter de fourrer la bonne parole du Kremlin dans le crâne de la population. Samedi soir, comme possédé, l'homme s'est offert une liturgie satanique digne des shows US évangéliques. Vidéo.

L'homme est journaliste. Pour être plus précis, Vladimir Soloviev est tous les soirs en direct sur la chaîne nationale russe pour tenter de fourrer la bonne parole du Kremlin dans le crâne de la population. C'est le propagandiste le plus célèbre. Il est aussi le plus fidèle à Vladimir Poutine. Mercredi dernier, l'une de ses propriétés qui baignent quasiment dans le lac de Côme avait été éclaboussée de sang plutôt très rouge.

Sa piscine a d'ailleurs subi le même sort. Les auteurs de cette attaque ont aussi tenté de mettre le feu à la deuxième maison. Voilà pour l'actualité brûlante.

Tout aussi brûlant: son show quotidien sur la chaîne nationale russe. Tous les soirs depuis le début de la guerre, Vladimir Soloviev prend l'antenne pour prêcher la parole de Poutine, qu'il a d'ailleurs interviewé plusieurs fois. Un propagandiste omniprésent qui a baptisé sobrement son "nouveau" petit rendez-vous «Soirée avec Vladimir Soloviev» dans laquelle il dit, en gros, que la guerre menée par le maître du Kremlin c'est super.

« Diable bon marché »

Samedi soir, Vladimir Soloviev, 58 ans, a décidé de faire grimper sa folie d'un cran, dans une séquence face caméra qui fait furieusement penser aux émissions évangéliques américaines. Corps possédé, verbe incantatoire, regard qui va aux fraises, le propagandiste s'en est pris violemment à Zelensky, alignant des adjectifs tous plus poussifs les uns que les autres.

«Zelensky, tu n'es pas un Juif, tu n'es pas un croyant, tu es un diable bon marché, tes esclaves sont des tous petits diables et tu dois être chassé »

«Ton gouvernement nazi diabolique est l'ennemi impie de l'Ukraine»

(fv)