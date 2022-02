«Qu'est-ce que vous foutez-là?» Une Ukrainienne crie sur un soldat russe

«Prenez ces graines et mettez-les dans vos poches pour qu'au moins des tournesols poussent après votre mort. À partir de ce moment, vous serez maudits, je vous le dis.»

Une Ukrainienne a été saluée pour sa bravoure après l'apparition sur Internet d'une vidéo d'elle affrontant un soldat russe. La vidéo, qui aurait été filmée à Henichesk, une ville située le long de la mer d'Azov, dans le sud de l'Ukraine, montre une femme hurlant à deux soldats russes lourdement armés et exigeant de savoir ce qu'ils font dans son pays.

C'est la guerre.

C'est la guerre, alors j'ai allumé la radio, je me suis remis à regarder le 19:30, à rafraîchir Twitter et des live-tickers. C'est la guerre alors, jeudi soir, on a bu du rouge.

C'est la guerre, alors j'ai repensé à mes grands-parents. On m'avait dit que grand-papa avait été mobilisé quelques jours à la frontière. Grand-maman m'avait parlé des tickets de rationnement.