Mila se fait agresser par des hommes à Lyon et filme tout

La jeune Mila est encore dans la tourmente. Victime d'agressions verbales et physiques, elle a diffusé les images sur Twitter samedi.

Mila quitte le tribunal de Paris, le 3 juin 2021. Image: sda

«Je me suis fait agresser sexuellement douze fois dans une balade de 20 min.» C'est ainsi que Mila a conclu son message sur Twitter, samedi 19 février. La jeune femme a déclaré avoir été agressée par plusieurs individus alors qu'elle se promenait à Lyon, sur les bords du Rhône. Elle a, d'ailleurs, filmé et partagé les images sur le réseau social.

«Là, j’ai filmé, mais 90% du temps, on ne filme pas» A déclaré Mila à LyonMag

Ce nouvel incident a lieu deux semaines après son dernier procès où une dizaine de personnes ont été condamnées pour cyberharcèlement, rapporte le média Cnews.

Quels sont les faits?

Deux vidéos montrent des hommes agressant verbalement la jeune femme. Sur les premières images, Mila est prise à parti par un groupe dont l'un d'eux lance un «très charmante» à la caméra.

Vidéo: watson

Dans un deuxième temps, on peut voir un homme faire mine de montrer son sexe et ensuite agresser physiquement la jeune femme tout en essayant de lui voler son téléphone.

Vidéo: watson

«Après cette vidéo, il a tenté de voler mon téléphone et a frotté son chibre contre moi. Un jogger inconnu a récupéré mon téléphone et m’a protégée. Merci à lui» Ecrit Mila sur le réseau social Twitter

Interpellation et récupération politique

Mila a une nouvelle fois déposé plainte. L'un des deux agresseurs, âgé de 31 ans − celui qui fait mine de montrer son pénis −, a été interpellé et placé en garde à vue, dimanche soir, rapporte BFMTV.

Il semble d'ailleurs que ce dernier était déjà recherché par la police, selon le LyonMag. L'homme serait toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour agression sexuelle, outrages sexistes et vol, rapporte ce même média.

Nombreux sont ceux qui ont réagi aux tweets de Mila. L'extrême droite et notamment Eric Zemmour, Marine Le Pen et Jordan Bardella n'ont pas manqué de partager leurs opinions. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur BFMTV en faisant le lien entre le harcèlement de rue, la délinquance et l'immigration.

«Ce que subit Mila, c'est ce que vivent en fait toutes les femmes en France, c'est le quotidien d'une femme française en 2022» Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), sur BFMTV dimanche soir

Vidéo: watson

Pour rappel, l'opinion publique avait découvert Mila au début de l'année 2020 lorsqu'elle avait été victime d'une vague de cyberharcèlement, après la diffusion d'une vidéo où elle critiquait l'islam et le Coran. (sia)