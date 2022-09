Vidéo: watson

Nanmadol et Fiona ravagent simultanément les deux côtés du globe

Deux tempêtes causent actuellement de gros dégâts. L'un est le typhon Nanmadol qui frappe la partie orientale du globe, l'autre est l'ouragan Fiona dans l'hémisphère occidental. Des images étonnamment similaires alors que les tempêtes font rage totalement à l'opposé l'une de l'autre.

L’ouragan Fiona a frappé, lundi, la République dominicaine après avoir causé des inondations et des dégâts «catastrophiques» à Porto Rico, son voisin des Caraïbes, où il a privé les habitants d’électricité et continuait de provoquer de fortes précipitations. Les vents soufflaient jusqu’à 150 km/h et Fiona devrait encore se renforcer «au cours des deux prochains jours» pour devenir un ouragan de catégorie 3 mardi (sur l’échelle de Saffir-Simpson allant jusqu’à 5), selon le Centre national américain des ouragans (NHC), basé à Miami.

Sur l'autre face du globe, le Japon a été frappé par le puissant typhon Nanmadol et ses vents à plus de 230 km/h dimanche dernier. Les niveaux d’alerte ont été rétrogradés, lundi 19 septembre, après de fortes intempéries qui ont fait au moins un mort et des dizaines de blessés.

Porto Rico et la République dominicaine en état d'urgence

Lundi la République dominicaine a subi les assauts de Fiona.

Il y a fait un mort et contraint 12 485 personnes à quitter leurs foyers, a déclaré à la presse le général Juan Méndez García, directeur du Centre des opérations d'urgence.

A Porto Rico «les dégâts sur l’infrastructure (...) et les maisons ont été catastrophiques», a dit le gouverneur, Pedro Pierluisi. Les routes sont bloquées par des arbres tombés et des poteaux électriques. Un pont a été emporté dans la ville d'Utuado, comme on peut le voir dans la vidéo. Près de 200 000 personnes sont coupées de l'approvisionnement en eau potable.

Danger «sans précédent» au Japon

Pendant ce temps, le typhon Nanmadol fait rage dans le Pacifique. Dimanche soir, il a frappé l'île principale du sud-ouest du Japon, Kyushu, avec des vents atteignant parfois 250 km/h. Dans la ville de Kagoshima, des milliers de personnes ont dû se rendre dans des refuges. Les autorités ont ordonné à plusieurs millions de personnes d'évacuer leurs maisons.

Le service météorologique japonais (JMA) a évoqué un danger «sans précédent» et indiqué «qu'une extrême prudence s'impose.» Des centaines de milliers de foyers sont actuellement privés d'électricité, 75 personnes ont été blessées par les violentes rafales de rafales et deux personnes sont décédées. La tempête se déplace actuellement vers l'est en direction de l'île principale de Honshu, le centre du pays, et devrait atteindre Tokyo ce mardi.

Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente.

