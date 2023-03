Vidéo: watson

Yaku frappe le Pérou

Le cyclone Yaku a frappé les régions du nord du Pérou et certaines parties de l'Équateur cette semaine. Le bilan des inondations causées au Pérou fait état d'une dizaine de morts.

Le cyclone Yaku a frappé le nord du Pérou et une partie de l'Équateur, l'augmentation des précipitations a entraîné des coulées de boue et des inondations dans plusieurs régions, notamment près de la capitale péruvienne. Plusieurs quartiers de Lima et de la ville de Callao ont été déclarés en état d'urgence en raison des fortes précipitations depuis lundi soir.

Le maire de Lima, Rafael López Aliaga, a indiqué que «dans la capitale, il y a environ un million de personnes en situation de vulnérabilité en raison de la pluie». Après que la rivière Chillón a débordé de ses rives, en raison de l'augmentation de son débit, plus de 50 familles ont perdu leurs maisons et ont dû passer la nuit dans un champ agricole privé après que les autorités leur ont provisoirement fourni des tentes et de la nourriture en attendant de pouvoir être relogées.



Au nord du Pérou, les régions de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad et Áncash font face à d'intenses pluies qui ont fait une dizaine de morts et des pertes matérielles considérables. Dans ces zones, d'innombrables maisons restent inhabitables, des terres agricoles ont été rasées, plusieurs villes se sont retrouvées sans services de base et la chute des eaux a détruit d'importantes voies de communication.



