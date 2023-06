Etats-Unis: Une portion d'autoroute s’effondre à Philadelphie

Vidéo: watson

Peur à Philadelphie

Une portion de l’autoroute américaine I-95 s’est effondrée dimanche à Philadelphie, après un incendie.

Une portion de l’autoroute américaine I-95, l’une des plus fréquentées de l’est des Etats-Unis, s’est effondrée dimanche matin à Philadelphie après l’incendie d’un camion-citerne. Les autorités estiment qu’il faudra plusieurs mois pour rétablir la circulation sur cet axe important.

L’incendie du camion-citerne s’est déclaré vers 6h20 (12h20 en Suisse), alors que la circulation est généralement faible le dimanche à cette heure. Les images impressionnantes des chaînes de télévision locales ont montré un épais nuage de fumée noire, ainsi que les quatre voies de cette portion de l’autoroute plongeant abruptement vers une route de moindre importance qui passe en dessous. C’est sur cette route secondaire que le poids-lourd a pris feu.

L’autoroute I-95 est un axe routier majeur de la côte est des Etats-Unis. Sa fermeture à l’entrée nord-est de Philadelphie, ville de quelque 1,5 million d’habitants, promet de perturber fortement la circulation, car cette route mène, entre autres, à New York.

Le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg a précisé que le véhicule à l’origine de l’incendie était un camion-citerne et a remercié les pompiers et autres secours qui sont intervenus. Les médias locaux ont rapporté que la police de Philadelphie ainsi que le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) étaient à la recherche du conducteur du camion. Le remplacement du tronçon endommagé pourrait prendre des semaines. (sbo)

