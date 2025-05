Le chien Kosmos et le chat Nyusha reprennent des forces dans une clinique vétérinaire. Image: «QUATRE PATTES - Organisation mondiale de protection des animaux»

Leur mission? Sauver les animaux bombardés par Poutine

Des cliniques d'un genre particulier sont très actives en Ukraine: elles sont gratuites et s'occupent exclusivement des animaux.

En Ukraine, la guerre ne fauche pas que les femmes, les hommes et les enfants. Victimes moins médiatiques, la faune sauvage souffre, tout comme les animaux domestiques ou errants.

Dans les derniers jours d'avril, rapporte l'association Quatre Pattes, un missile russe a frappé un immeuble d'habitation de Zaporijjia, tuant sur le coup une femme et blessant plusieurs de ses voisins.

Près de son corps sans vie, les secouristes ont assisté à un «spectacle déchirant»: son chat Nyusha et son chien Kosmos veillaient sa dépouille. «Blessé aux yeux et au torse par la forte explosion» et «en état de choc», Kosmos n'a pas quitté sa maîtresse. Fidèle ami dans la vie et dans sa mort.

Alors que d'autres organisations se démènent pour acheminer des vêtements, déminer ou fournir des premiers secours, l'association Quatre Pattes s'est associée à l'Ukrainian Veterinary Medicine Foundation pour une mission non moins importante: «garantir que les animaux errants et les animaux de compagnie reçoivent les soins vétérinaires dont ils ont urgemment besoin et qu’ils méritent».

Manuela Rowlings, responsable de programme pour Quatre Pattes, détaille les ambitions de ce projet de coopération:

«Les animaux de compagnie sont un soutien émotionnel précieux, en particulier pour les personnes vivant seules. Grâce à notre soutien, nous apportons non seulement une aide vitale aux chiens et aux chats, mais nous soutenons également les vétérinaires et les étudiantes et étudiants en médecine vétérinaire afin qu’ils puissent continuer à travailler malgré les atrocités de la guerre.»

Ensemble, l'ONG et la fondation vétérinaire ukrainienne ont monté des cliniques dans trois villes ukrainiennes et, gratuitement, soulagent les animaux de leurs blessures et les maîtres de la charge financière souvent très importante avec les soins vétérinaires.

Si c'est un projet de longue haleine, Kosmos et Nyusha se remettent doucement. Ils reçoivent toujours des antibiotiques et des antidouleurs, mais leur état s'améliore de jour en jour. Alesya Lischyshyna, qui dirige le projet de soins aux animaux errants de Quatre Pattes en Ukraine, est satisfaite pour eux:

«Ils ont maintenant le temps de guérir de leurs blessures physiques et psychologiques»

Il va mieux. Image: «QUATRE PATTES - Organisation mondiale de protection des animaux»

