Vidéo: watson

Ça pourrait vous arriver

Au Brésil, une femme a eu la mauvaise surprise de voir son smartphone prendre feu dans la poche arrière de son pantalon. Elle a dû être hospitalisée en urgence.

Plus de «International»

Une femme de Goiás, au Brésil, a dû avoir la peur de sa vie lorsque son téléphone a explosé dans la poche arrière de son pantalon alors qu’elle se trouvait dans un supermarché. L’appareil, qui s’est littéralement enflammé, lui a causé des brûlures au premier et au deuxième degré, nécessitant son transfert immédiat à l’hôpital. Les événements se sont produits le 8 février dernier



Mateus Soares, le mari de la victime, a déclaré au journal brésilien Globo que sa femme avait ressenti une chaleur soudaine au niveau de sa jambe, juste avant que son téléphone portable n’explose et ne prenne feu.



L’appareil a explosé sans avertissement, déclenchant des flammes impressionnantes qui ont semé la panique chez la victime et son entourage. Le modèle en cause? Un Motorola Moto E32 acheté il y a plus d'un an. Le fabricant a réagi dans un communiqué, affirmant qu’une évaluation technique approfondie sera menée afin de déterminer les causes de l’explosion et d’éviter de futurs incidents similaires.

«L'entreprise accorde la priorité à la sécurité de ses consommateurs et souligne que tous ses produits sont soigneusement conçus et fabriqués selon les normes d'excellence de qualité les plus élevées, étant soumis à des tests rigoureux pour offrir des performances sûres au consommateur » Motorola

Les batteries de smartphones et de la plupart des appareils électroniques, voitures éléctriques comprises, utilisent généralement des batteries lithium-ion. Elle sont sont conçues pour être légères, puissantes et rechargeables. Cependant, dans certaines conditions, elles peuvent surchauffer, gonfler, prendre feu, voire exploser si elles sont surchargés où victimes d'un défaut de fabrication.