A Philadelphie, un policier est inculpé pour avoir tué un jeune de 12 ans

Danielle Outlaw, commissaire de police de Philadelphie, s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse à Philadelphie, aux Etats-Unis. Image: sda

L'affaire est complexe, car l'enfant avait d'abord tiré sur le véhicule de l'agent. L'officier a été inculpé, entre autres, de meurtre avec préméditation.

Un policier de Philadelphie a été inculpé de meurtre pour avoir tué d'une balle dans le dos un garçon de douze ans qu'il avait pris en chasse, a annoncé lundi le procureur de la ville.

L'officier de 26 ans, renvoyé de la police en avril, a été arrêté dimanche et placé en détention pour la mort du garçon de douze ans, au début mars, dans un quartier de Philadelphie, une ville historique du nord-est des Etats-Unis, entre Washington et New York.

Arme lâchée

Le policier, habillé en civil, effectuait le 1er mars avec trois autres collègues une mission de surveillance dans leur voiture banalisée, garée dans un quartier de Philadelphie, ville qui connaît, comme nombre de métropoles américaines, une hausse de la criminalité.

En apercevant le garçon et un autre jeune de 17 ans, les policiers ont décidé de faire le tour du pâté de maisons en voiture. C'est lorsqu'ils ont allumé leur gyrophare, que le garçon de douze ans a ouvert le feu sur leur voiture, selon les autorités.

L'agent a fait feu à trois reprises vers le jeune qui s'enfuyait. Mais d'après le procureur, l'adolescent avait laissé tomber son arme, «lorsque l'officier Mendoza a tiré le troisième coup de feu fatal». (ats/jch)