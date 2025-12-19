++Guerre Ukraine-Russie EN DIRECT++

Le président russe Vladimir Poutine a indiqué vendredi que la Russie pourrait interrompre ses frappes en profondeur en Ukraine le jour de la présidentielle si Kiev décidait d'organiser ce scrutin.
«Nous sommes prêts à réfléchir à la manière d'assurer la sécurité lors des élections en Ukraine, au moins en cessant, en nous abstenant de mener des frappes en profondeur sur le territoire le jour du scrutin», a déclaré Poutine lors de sa conférence de presse annuelle.
