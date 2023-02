Ne jamais se fier aux apparences. instagram

«L'ado la plus forte du monde» se bat désormais pour Poutine

Maryana Naumova soulève de la fonte depuis qu’elle a 5 ans et n'avait d'yeux que pour Arnold Schwarzenegger. Mais à 23 ans, l’haltérophile russe, qui a pulvérisé pas moins de 15 records du monde, est désormais une propagandiste du Kremlin. Elle vient tout juste d'intégrer la féroce milice Wagner d'Evguéni Prigojine.

«Super semaine!» Maryana Naumova évoque la formation Wagner comme on décrirait un inoffensif camp de scouts. Tout le monde fut «gentils et accueillants», elle a «appris plein de choses» et Prigojine «très prévenant, s'est déplacé pour soutenir les élèves durant les tests». A 23 ans, cette jeune Russe vient tout juste d'intégrer l'armée de mercenaires. Sa mission? «Correspondante de guerre».

Sept jours d'entraînement sur la base officielle de Molkin, dans le sud de la Russie, ont été manifestement suffisants pour ingérer la philosophie de la célèbre milice. Au programme, équipement et travail au stand de tir, théorie de la médecine, introduction au champ de bataille, ingénierie, course d'orientation et, enfin, réception des écussons.

«Prigojine, je t'aime et j'espère te revoir!» Maryana, sur son compte Telegram.

Evguéni Prigojine, Maryana Naumova et ce qui semble être un commandant du corps de Wagner, selon différentes pistes avancées, notamment sur Twitter. telegram

En milieu de semaine, sur son compte Telegram, l'ex-«adolescente la plus forte du monde» s'est dite «très fatiguée, mais heureuse». En vérité, il est peu probable que cette jeune apôtre de Vladimir Poutine se salisse réellement les ongles dans les tranchées. Son engagement pue l'opération de communication rondement menée.

En Russie, Maryana Naumova est une star. Si, aujourd'hui, elle dédie son quotidien à la propagande du Kremlin et au toilettage de son compte Instagram, elle a été sacrée plusieurs fois championne du monde d'haltérophilie. Cette grande spécialiste du développé couché n'est ni plus ni moins que la toute première athlète encore mineure à avoir pu intégrer des tournois professionnels.

Ça claque.

La petite Maryana, née à Staraya Russa le 22 avril 1999, soulevait de la fonte quand ses copines jouaient encore à la poupée. C'est à l'âge de 5 ans que ses parents lui offrent ses premiers haltères pour Noël. Elle se fait très vite remarquer par les plus prestigieuses fédérations, enchaîne médailles et couverture de magazines spécialisés avec une aisance ébouriffante. Papa et maman sont très fiers. Au total, la jeune baraquée pulvérisera 15 records internationaux.

Bien qu'elle poursuive une scolarité quasi normale dans un collège de Khimki, non loin de Moscou, sa came, c'est le muscle. Un exemple? Nous sommes en 2011, Maryana a 12 ans. Dans une compétition qui se tient à Ekaterinbourg, la petiote établit trois records du monde chez les adolescents de moins de 15 ans: 70kg, 72,2 kg et 73 kg. L'équivalent d'un homme de corpulence moyenne.

La performance en vidéo: Vidéo: twitter

Quatre plus tard, son talent résonne jusqu'aux Etats-Unis, où elle tape dans l'oeil d'un certain Arnold Schwarzenegger. En 2015, l'acteur autrichien jongle encore entre les superproductions et sa carrière de gouverneur de Californie. Maryana, elle, participe au célèbre Arnold Classic, dans l'Ohio. Un festival de culturisme cofondé par la star hollywoodienne à la fin des années 1980.

Nouveau record du monde dans la catégorie féminine: la Russe, 16 ans, hisse 150 kg, d'un cri, au sommet de son palmarès.

Arnold et Maryana. instagram

En interview, elle répète fièrement qu'Arnold est «très important» dans sa vie. A l'époque, et malgré un agenda musculaire plutôt chargé, Maryana Naumova ne se contente pourtant pas d'aligner les records sportifs. Une année plus tôt, Vladimir Poutine décidait d'annexer la Crimée et la championne est loin d'être insensible à la politique. Ouvertement communiste, groupie de Lénine, elle profite d'avoir Schwarzie sous le biceps pour le supplier de s'installer un jour dans le Bureau ovale. Objectif, apaiser les relations entre les Etats-Unis et, sa patrie, la Russie.

«Je lui ai également donné des lettres et des photos que je reçois régulièrement d'enfants du Donbass. Arnold m'a écouté attentivement et a promis qu'il y travaillerait» Naïf, mais presque mignon.

Une année s'écoule. En 2016, Maryana traverse à nouveau l'Atlantique pour se frotter aux meilleures athlètes du Arnold Classic. Cette fois, elle compte bien se distinguer dans la compétition «SSP Nutrition Pro Raw Bench». Soulevant 110kg, elle ne se classe que troisième, mais verra son résultat annulé pour dopage. La jeune Russe, presque majeure, se fait pincer avec des diurétiques dans l'organisme. Sanction? Une suspension de deux ans et 2000 dollars d'amende.

Rapport antidopage de la Fédération internationale de force athlétique, publié en 2016. Maryana y apparait pour avoir ingérer des diurétiques avant une compétition officielle.

Mais Maryana ne se laissera pas impressionner par les sanctions: «Je m'en fous. Ma seule drogue, c'est le sang russe. Et j'en ai à revendre»

Vive Poutine, fuck Schwarzie

Entre ses derniers trophées et le début de la guerre en Ukraine, «l'adolescente la plus forte du monde» passera une grande partie de ses journées à aiguiser sa verve politique. Dans le cadre du soutien de la Russie au gouvernement de Bachar el-Assad, Naumova se rendra par exemple personnellement à Damas, invitée par Asma, l'épouse du président.

Des haltères à la mitraillette:

Démarre ensuite une féroce entreprise de propagande pro-Poutine. Notamment sur les réseaux sociaux où, de Telegram à Instagram (80 000 followers cumulés), Maryana bichonne une ligne éditoriale qui ne laisse aucune place au doute: Vladimir est «le plus grand» et l'Ukraine est «infestée de nazis». Elle n'oublie cependant pas son mentor musclé. Problème, depuis le 24 février 2022, Schwarzenegger s'engage publiquement aux côtés de Zelensky, fustigeant au passage la folie du maître du Kremlin. Pour Naumova, c'est une claque intime et symbolique dont elle ne se remettra pas.

Vidéo: youtube

Un mois après le début de l'agression, la championne décide d'étriller son héros dans une vidéo vengeresse. Plutôt maline, Maryana ne se retient pas d'user d'une série d'allusions à son personnage T-800, dans l'espoir de le toucher au coeur.

Voici un extrait qui résume parfaitement l'état d'esprit actuel de la demoiselle, désormais âgée de 23 ans: «Souvenez-vous, dans Le Jugement Dernier, Terminator remonte le temps pour empêcher la création de Skynet, responsable de la fin de l’humanité. L’opération militaire spéciale de Poutine ne vise pas à détruire le peuple ukrainien. Elle vise précisément le Skynet néo-nazi. Votre famille a déjà été trompée par le nazisme et votre père est venu dans mon pays avec des armes, tuant et mutilant mes compatriotes.»

«Je voudrais vous rappeler que vous admiriez aussi Hitler. Ne faites pas l'imbécile Terminator, soyez du bon côté» Maryana Naumova, le 11 mars 2022, à l'attention d'Arnold Schwarzenegger.

En janvier dernier, Naumova en a voulu très fort à Volodymyr Zelensky. Après plusieurs mois de désinformation au sujet de la guerre, qu'elle insuffle à haute dose sur ses réseaux sociaux, le président ukrainien aurait personnellement puni la désormais nouvelle recrue d'Evguéni Prigojine: «J'ai appris l'introduction de sanctions personnelles contre moi par Volodymyr Zelensky, lorsque j'étais dans la région de Lougansk, au premier plan et aux côtés des combattants de l'unité BARS-13. C'est un clown!»

Cette vidéo tourne sur Twitter depuis le début de la semaine. On y voit Maryana, manifestement dans le Donbass, ordonner des tirs. twitter

Jeudi, sur son fil Telegram, celle qui, autrefois, impressionnait le gouverneur de Californie, s'est félicitée d'attirer l'attention des hommes de cette récente formation chez Wagner. Selon ses dires, seules deux femmes font partie de la nouvelle fournée d'élèves mercenaires. Certes, ça bosse dur, mais manifestement pas que:

«Je n'aurais jamais pensé qu'ils étaient de tels chauds lapins!»

Décidément, les propagandistes de Vladimir Poutine n'ont pas fini de sortir du lot.