Le coprésident du WEF veut inviter Klaus Schwab au WEF 2027

Le coprésident du Forum économique mondial souhaite que le fondateur du WEF assiste à la prochaine édition en tant que simple visiteur, sans remettre en cause le processus de succession engagé.
25.01.2026, 07:5125.01.2026, 07:51
Il n&#039;existe aucune preuve de faute grave de la part de Klaus Schwab, a annonc
Klaus Schwab, économiste et professeur suisse, fondateur du Forum économique mondial.Keystone

Le coprésident du WEF André Hoffmann souhaite que le fondateur du forum Klaus Schwab participe à la prochaine édition en 2027, non pas en tant qu'organisateur, mais en tant que visiteur. «Le processus de succession ne doit bien sûr pas être annulé», ajoute-t-il.

Il se peut que Schwab, poussé à la démission l'an dernier après des accusations de corruption, ne soit pas intéressé par un tel rôle, relève Hoffmann dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. «Mais sa présence serait significative, car il a considérablement influencé l'histoire du WEF», dont l'édition 2026 s'est achevée vendredi.

«Schwab recevra en tout cas une invitation»

Coprésident du Forum économique mondial (WEF) avec le patron de BlackRock Larry Fink depuis l'été dernier, M. Hoffmann ne sait pas combien de temps il occupera le poste.

«Mais vous pouvez partir du principe que Larry et moi-même dirigerons à nouveau l'assemblée annuelle en tant que coprésidents l'année prochaine.»

Questions environnementales

A la question de savoir s'il passera le relais à l'actuelle présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde en 2027, Hoffmann indique qu'«aucune demande, ni officielle ni officieuse, n'a été adressée» pour le moment à l'ancienne ministre française.

Il y a quelques mois, Klaus Schwab avait déclaré qu'il avait prévu de nommer Lagarde comme successeur, mais cette décision n'avait jamais été abordée au conseil de fondation.

Lors du prochain WEF, en 2027, l'arrière-petit-fils de Fritz Hoffmann-La Roche, le fondateur du groupe pharmaceutique Roche, dit vouloir mettre encore plus en avant les questions environnementales.

«Je souhaiterais également que nous ayons davantage de participants africains. Lorsque nous parlons de la prochaine génération, l'Afrique prend de plus en plus d'importance.»

(sda/ats)

La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
