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«Si je pouvais vous enc*ler»: un maire de France pète les plombs

Le média fondé par Hugo Clément a mis la main sur une séquence où le maire LR d’Arcachon, Yves Foulon, menace violemment son adversaire écologiste du premier tour, Vital Baude. Une enquête a été ouverte.

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C’est une scène peu commune qui s’est déroulée devant un bureau de vote d’Arcachon, dimanche matin. Alors que le premier tour des élections municipales bat son plein, le maire de la commune, Yves Foulon, force le candidat écologiste Vital Baude a s'éloigner de la foule et commence à l’invectiver: «Si je pouvais vous coincer derrière les poubelles, ça me ferait plaisir, pour vous mettre une branlée», commence-t-il à dire, alors que son interlocuteur lui rappelle qu’il ne «peut pas parler ainsi».

Ce n’est que le début d’un déluge de menaces.

Alors qu’il le montre plusieurs fois du doigt et se rapproche souvent du visage du candidat écologiste, le maire réélu au premier tour (66,51%), pour un cinquième mandat, durcit encore le ton.

Vital Baude, arrivé deuxième au premier tour, se retrouve littéralement noyé d’insultes:

«Fils de p*te, je vais t'enc*ler, je vais trouver dans votre vie personnelle, ça va être terrible pour vous. J'ai envie de vous mettre un coup de boule» Yves Foulon qui menace frontalement l’écologiste Vital Baude.

Cette séquence a été capturée par la caméra du réalisateur et photographe Stéphane Scotto, qui était en train de tourner un documentaire sur les coulisses de la campagne électorale du candidat écologiste Vital Baude.

Bien sûr, l’élu LR Yves Foulon n’était pas au courant que son ennemi du jour portait un micro-cravate et qu’une caméra était braquée sur lui au loin. Vital Baude a porté plainte.

Ce document a été publié mardi soir sur la plateforme X par le média d’Hugo Clément, baptisé Vakita, parce que «ces images édifiantes revêtent un caractère d’information légitime du public».

A l’origine de la colère du maire, la «publication de la maison du maire dans le programme de Vital Baude comme un exemple d’atteinte au patrimoine», explique notamment Sud Ouest.

Voici toutes les insultes: Vidéo: twitter

Contacté par le média France Bleue, le procureur de la République de Bordeaux a confirmé l'ouverture d'une enquête pour «menace de crime et de délit à l'encontre d'un élu public, injure non publique et violences».

Yves Foulon et le service communication de la mairie d'Arcachon n’ont pas répondu aux sollicitations de Vakita.