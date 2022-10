Ces 7 Chinois comptent parmi les hommes les plus puissants du monde

La nouvelle équipe dirigeante du Parti communiste chinois est connue. Elle est centrée sur son secrétaire général Xi Jinping. Voici les plus importants de ses membres.

Steffen Richter / Zeit Online

En dehors de la Chine, pratiquement personne (ou presque) ne sait leurs noms. Parmi les hauts responsables politiques de la République populaire, seul Xi Jinping, le chef du Parti communiste (PC), est, en fait, connu au niveau international. Mais les sept hommes qui siègent au comité permanent du Politburo peuvent à juste titre se compter parmi les puissants du monde.

Le comité est partiellement renouvelé tous les cinq ans à l'occasion du 20e Congrès du parti communiste (PC), une procédure de sélection explosive, car il existe de nombreux intérêts et au sein de l'élite du PC. Les élections, à proprement parler, n'existent pas dans la Chine autocratique. Les sièges dans le Politburo – qui compte 25 membres – ont également été renouvelée et aucune femme n'y est représentée.

En tant que secrétaire général du parti, Xi Jinping a réussi, au cours de la dernière décennie, à concentrer de plus en plus de pouvoir et à le partager avec ses proches. Une concentration du pouvoir telle qu'on l'avait connue pour la dernière fois sous Mao Zedong, mais à l'époque c'était sans les techniques numériques dont le Parti se sert, aujourd'hui, pour contrôler sa base et le peuple. Avec le comité présenté dimanche, il est arrivé au sommet de son pouvoir, car il n'est composé que de loyalistes de Xi.

Ce dernier, en a besoin pour consolider son extension de pouvoir par le biais de la prolongation de son mandat de président de la République et de chef du PC, qui n'est pas conforme au parti, Xi n'a donc plus aucun correctif potentiel. Qui sont les têtes pensantes du nouveau comité permanent?Nous vous les présentons:

Xi Jinping (né en 1953)

Bild: keystone

Secrétaire général du Parti communiste chinois. Xi a réécrit les règles de succession, selon lesquelles les postes de secrétaire général et de président de la République ne doivent être occupés par la même personne que pendant dix ans, deux mandats. Deng Xiaoping avait lancé cela afin d'éviter le règne d'un seul homme, comme sous Mao. Xi estime que le secteur privé doit se plier au parti et rejette les systèmes libéraux et démocratiques.

Li Qiang (1959)

Bild: keystone

Ami fidèle de Xi, dernier chef du PC à Shanghai, nouveau membre du comité permanent. Li avait déjà été chef de bureau sous les ordres de Xi de 2004 à 2007, alors qu'il était secrétaire du Parti pour la province du Zhejiang. En 2017, il a été promu chef du parti dans la métropole financière de Shanghai, l'un des postes les plus importants de Chine. Cependant, au printemps, il a dû assumer la responsabilité politique du chaos des quarantaines suite à la pandémie du Covid-19. Il n'a pas non plus encore d'expérience au sein du gouvernement central. Cela signifie que Xi Jinping privilégie la loyauté.

En outre, Li deviendra probablement premier ministre, le poste gouvernemental le plus important. Jusqu'à présent, le premier ministre a toujours été considéré comme une sorte de numéro deux du pays, après le président et le chef du PC. Selon le Wall Street Journal, Li Qiang est considéré dans les milieux d'affaires comme plutôt libéral sur le plan économique.

Cai Qi (1955)

Bild: keystone

Loyal à Xi et nouveau membre du comité permanent. Dernièrement, Cai était le chef du PC de Pékin — un poste central dans la hiérarchie du pouvoir du parti.

Ding Xuexiang (1962)

Bild: keystone

Homme de confiance de Xi. Ding est un nouveau membre du Comité permanent. Il dirige le Bureau général du Comité central, qui est responsable des aspects administratifs tels que les réunions du Politburo, la communication interne ou l'élaboration des directives du Parti.

Les cadres supérieurs chinois ont tous occupé des postes régionaux au cours de leur carrière au sein du parti, mais pas Ding. Lui, dès 2012, il est devenu le chef de bureau de Xi et l'a accompagné à tous les rendez-vous importants.

Li Xi (1956)

Bild: keystone

Un autre loyaliste à Xi, dernier chef du PC du Guangdong, nouveau membre du comité permanent. Li a débuté sa carrière au sein du parti dans l'ouest et le centre de la Chine. Depuis 2017, il est patron du parti dans la province du Guangdong. Il est aussi pressenti pour devenir le futur responsable de la lutte contre la corruption, selon le Wall Street Journal.

Zhao Leji (1957)

Bild: keystone

Commissaire à la lutte contre la corruption. Zhao fait partie de l'appareil de contrôle politique. Outre sa nomination au comité permanent en 2017, il est devenu chef de la commission centrale de discipline, une sorte de justice parallèle pour les membres du parti, redoutée par les cadres.

Ce poste n'est pas anodin: auparavant, il était occupé par Wang Qishan – un proche de Xi lui aussi –, qui avait mené la campagne anticorruption pour Xi. Il s'est attaqué au dangereux appareil de sécurité, a écarté les opposants au parti (et au chef, Xi) et a mis fin a certaines pratiques de corruption. Entre-temps, l'entourage de Wang fait lui-même l'objet d'une enquête.

Wang Huning (1955)

Bild: keystone

Idéologue en chef de Xi et membre du comité permanent depuis 2017, Wang fournit les fondements théoriques des maximes politiques de Xi Jinping. Il a déjà été rédacteur des discours des prédécesseurs de Xi, Hu Jintao et Jiang Zemin, et est considéré comme un défenseur de la nouvelle politique étrangère agressive de la Chine.

Cet article a d'abord été publié sur Zeit Online. Watson a éventuellement modifié les titres et les intertitres. Cliquez ici pour accéder à l'original.