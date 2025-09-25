Piccata de courgettes bild: swissmilk

La piccata milanaise version végétarienne. Cette délicieuse recette à base de courgettes séduit par sa fraîcheur et sa légèreté. Le hit de l'été!

Ingrédients Quantité 4 portions

Piccata de courgettes:

2 courgettes d'env.

250 g coupées dans la longueuren tranches de

4 mm d'épaisseursel

4 œufspoivre

120 g de Sbrinz AOP râpé

3-4 cs de farinebeurre à rôtir

Sauce tomate:

500 g de tomates cerises ou Datterino coupées en dés, ou de tomates pelées en boîte

1-2 gousses d'ail pressées

½ bouquet d'herbes aromatiques hachées, p. ex. thym, romarin, basilic

2 cc de vinaigre

sel

poivre