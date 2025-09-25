en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Publicité
Recettes

Piccata de courgettes

Piccata de courgettes

bild: swissmilk
La piccata milanaise version végétarienne. Cette délicieuse recette à base de courgettes séduit par sa fraîcheur et sa légèreté. Le hit de l'été!
25.09.2025, 09:3125.09.2025, 09:37
Ce contenu a été rédigé par Swissmilk
Ingrédients
Quantité 4 portions

Piccata de courgettes:
2 courgettes d'env.
250 g coupées dans la longueuren tranches de
4 mm d'épaisseursel
4 œufspoivre
120 g de Sbrinz AOP râpé
3-4 cs de farinebeurre à rôtir

Sauce tomate:
500 g de tomates cerises ou Datterino coupées en dés, ou de tomates pelées en boîte
1-2 gousses d'ail pressées
½ bouquet d'herbes aromatiques hachées, p. ex. thym, romarin, basilic
2 cc de vinaigre
sel
poivre

Afficher la recette complète
Une mine d'informations.

Retrouve les tendances food, des conseils pour une alimentation équilibrée et plein d'infos sur le lait suisse sur swissmilk.ch. Tu cherches des idées de recettes? Suis-nous sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et sur Pinterest. Si tu préfères t'en mettre plein les oreilles ou plein les yeux, suis-nous sur Spotify et YouTube.

Nous ❤️ cuisiner local & de saison.

Ce contenu n'a pas été rédigé par l'équipe éditoriale de watson.
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Les plus lus
1
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
2
La Suisse fabrique le «tueur de drones» ultime, mais Berne le snobe
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe