Guillaume Canet et Marion Cotillard, le couple le plus aimé, envié et détesté de France.

Pourquoi tout le monde déteste Guillaume Canet

Sa version d'Astérix n'y est (quasiment) pour rien. Tentons une radiographie de cette crispation très française, que sa femme, Marion Cotillard, suscite d'ailleurs pour les mêmes raisons. Et avec la même endurance.

Le titre de cet article est trompeur. Guillaume Canet est l'un des artilleurs du cinéma français les plus violemment appréciés de ces quinze dernières années. Or, ses choix, ses films, sa gueule, sa bande de potes, sa femme Marion et sa sensibilité béante sont autant de ponts d'or pour ceux qui ressentent le besoin de dire (et de redire) qu'ils ne peuvent l'encadrer.

Si on peine à définir la jauge, ses détracteurs sont au moins aussi irréductibles que les célèbres Gaulois de René Goscinny, dont sa récente adaptation au cinoche fait gicler beaucoup de sang. Le film en lui-même n'y est pour rien, mais la manière avec laquelle Canet l'a empoigné explique, en partie, les raisons de la colère.

Le cas Astérix

Pour apprécier le fiasco à sa juste valeur, il faut se rappeler que Guillaume Canet considère qu'il doit sans cesse (se) prouver tout, puis son contraire. Quitte à relever des défis que beaucoup auraient sagement refusé, même pour appâter Pathé.

Sans trop s'avancer, hisser un monstre comme Astérix sur grand écran est une idée casse-gueule. Ce n'est d'ailleurs pas (que) la sienne. Mais quand on n'a pas la chance de s'appeler Alain Chabat et qu'Edouard Baer a déjà tout donné dans Mission Cléopâtre, l'aventure se transforme en mission suicide. Chabat, dans une séquence de son late show logiquement prémonitoire, lui avait d'ailleurs souhaité, à sa manière, «tout le meilleur» pour son Astérix.

Astérix et Obélix: l'Empire du Milieu est avant tout un raid médiatico-financier que Guillaume a voulu (sincèrement et c'est son problème récurrent) transformer en odyssée personnelle. «Je peux y arriver», qu'il s'est sans doute répété durant les quatre ans (!) qu'il a fallu pour accoucher d'un navire voué à ne récolter que tempêtes de crachats. Pourtant solides, ses reins se sont naturellement blottis contre sa garde rapprochée, pour ne pas faillir en cours de route. Marion Cotillard et Gilles Lellouche sont donc, une énième fois, au volant de l'ambulance.

Et puis, histoire de ne pas faire sombrer les recettes du rafiot de luxe, Canet a déployé ses filets pour pêcher de la star. Si bien que la chanteuse pop, le footeux, le rappeur et le Youtubeur sont venus jacasser pour trois fois rien, déguisés en Romains. Sans oublier qu'il s'est également empressé de sortir les rames, bien avant la mise à l'eau du paquebot. A quelques encablures de la première, vas-y que ça balançait du «projet de toute une vie», du «torrent émotionnel», de «l'aventure humaine extraordinaire», de la «montagne russe», dans les médias, pour amortir le choc et prévenir l'accident.

Car Guillaume le (très) sensible s'en est pris plein la tronche. «Pathétique», «pas drôle», «tombe à plat», «il fait chier Canet à ne faire jouer que sa petite bande de potes». A 65 millions d'euros la bouse, tout ça n'a pas vocation à rassurer les cols blancs du cinéma.

«Quand un film comme ça ne marche pas, il n'y a plus un financier qui va mettre de l'argent dans les films» Guillaume Canet, sur France Inter.

Petits Mouchoirs pour un gros chagrin

Si les graines responsables de la haine que suscite Guillaume Canet ont été replantées en terres gauloises, la première floraison date pourtant de 2010. Trois ans plus tôt, Canet le réalisateur est césarisé pour le sublime Ne le dis à personne. Gonflé à bloc par cette franche tape sur l'épaule des gens du métier, il jette son dévolu sur un projet de bande de potes. La vraie, la fameuse. Celle qui cristallisera une grande partie de l'agacement du public français à son endroit. Ils sont tous là: Lellouche, Cotillard, Chedid, Cluzet, Bonneton, Lafitte et même Dujardin, côtoyé en CM1 et avec lequel il a également fait sa première communion.

Hélas, et malgré un carton au box office, Les Petits Mouchoirs ne seront pas assez épais pour accueillir le gros chagrin que le film flanquera à son géniteur. A l'époque, Le Monde s'était senti contraint d'avouer «qu'il faut de sérieuses raisons pour avoir envie de passer du temps avec ces gens, d’autant que le temps est long».

«Ces gens» incarnaient pourtant une véritable galère dans l'existence de Guillaume Canet. Alité pour cause d'infection, la star dût un jour se résoudre à laisser ses copains partir en vacances. Sans lui. Au lieu de mâchouiller la purée de l'hôpital devant TF1, le réalisateur a eu la mauvaise idée d'entamer une introspection aussi profonde que sa septicémie à staphylocoque doré. Résultat: un projet trop «personnel», trop «émotionnel», trop Guillaume, trop tout.

«Il n'y a même pas eu un ami pour me rendre visite. C'est la déprime totale» Chialait-il dans la presse.

«Ces gens» qu'épingle Le Monde ont d'ailleurs vécu un calvaire sur le tournage. Une fois le film digéré en salle, la France a eu droit à un carrousel infini d'anecdotes aussi intimes et gênantes qu'un enterrement de vie de jeune fille qui part en vrille. On le sait, les potes, ça babille. Davantage encore lorsqu'on leur tend des micros bourrés d'audience. C'est bien simple, depuis 13 ans, ils se lâchent les uns après les autres sur le pauvre Guillaume qui, avant de «péter plusieurs fois les plombs» sur le plateau, a dû se dépatouiller avec une «paralysie faciale en pleine écriture» du scénario.

Gilles Lellouche est resté intarissable: «Pour être honnête, parfois, il était tellement fou, que j'avais envie de lui éclater la tête à coup de pavé». Même Cotillard, son amoureuse, la mère de ses mioches, sa plus fidèle alliée, vient de dégoupiller une vieille grenade, pas plus tard que début février, en pleine promo du rafiot gaulois:

«C’est quand même vraiment bizarre, il m’a fait embrasser tous ses potes, et après il vient se plaindre» Marion Cotillard, dans le podcast Canapé Six Places

Le problème Canet

Autant de jérémiades de cette collection de privilégiés parisiens, que les Français n'ont eu ni le coeur, ni le cran d'avaler en continu. Nous finirons ensemble, suite logique, trempée de pleurnicheries et sortie en 2019 n'arrange pas les nausées. On devrait le savoir: quand on dégobille un Malibu ananas, on n'en commande plus jamais.

Sauf qu'il est comme ça, Guillaume Canet. S'il a joué à l'acteur pour «apprendre à diriger des comédiens», il a toujours fait des films comme on fonce chez le psy pour causer de papa. Pour s'autoriser à vivre. Avec cette conscience beaucoup trop aigüe de son foutoir émotionnel et de l'image qu'il imprime dans la poitrine de son public.

Canet, celui qui bosse jour et nuit, poursuivit par ses angoisses existentielles, gère mal la critique. Il n'aime pas quand on ne l'aime pas. Et, forcément, à un moment, ça pète.

Toute existence abrite un point de bascule. Dans le ventre de Guillaume Canet, 50 ans bientôt (aïe), on en dénombre au moins trois. C'est beaucoup. Jeune homme, il était promu à une grande carrière équestre. Deux chutes traumatisantes le feront ranger les sabots professionnels au fond de l'écurie. Pour oser ensuite s'offrir l'inconfort d'une carrière cinématographique, le petit Guillaume a dû jurer à son père qu'il ferait tout son possible pour devenir quelqu'un. Comme une enclume dans le baluchon: laisse-moi zoner au cours Florent, je ne te décevrai pas. Quitte à défier DiCaprio dans La Plage.

L'effet Marion

Et puis il y a Marion. Cette Marion rencontrée sur le tournage de Jeux d'enfants, en 2003. Cette Marion de tous les désirs, avec qui le réalisateur forme un couple qui brille en Chanel-Gucci comme en claquettes-chaussettes. Quatorze ans d'amour et d'empire familial gorgés de bambins, de films à succès, de Fashion Week et de chamailleries sur les réseaux sociaux. Dieu qu'ils sont beaux, simples, intelligents, talentueux, célèbres, riches, enviables, agaçants.

On raconte qu'en fin d'année passée, les Brangelina de la blanquette de veau auraient fait une sortie de route. Le magazine Public les affirme séparés. Il se chuchote que Cotillard n'a d'yeux que pour Los Angeles, là où elle ne fait plus sa Môme. Là où elle n'a pas su mourir dignement dans Batman. Là où le papa de ses gosses n'aligne pas les insomnies. Peu importe. Même freinés par les crises ordinaires, Guillaume et Marion sont plus élégants que quiconque un soir de 14 février. Et il faut être sacrément in love pour camper Cléopâtre dans le dernier navet à gros sous de son chouchou.

«Eh bien, je couche avec, je le connais pas trop mal!» Marion Cotillard, en février, lorsqu'un journaliste lui demande des nouvelles de Guillaume et de son couple.

Le film pour comprendre

C'est tout ça que Guillaume Canet charrie sur ses épaules: plusieurs vies de super-héros torturées par une quête de banale normalité. Mission impossible. Il en fera d'ailleurs l'un de ses meilleurs long-métrage, l'inclassable Rock'n Roll, en 2017. Une oeuvre que personne n'a véritablement osé démonter à sa sortie parce que tellement sincère et, il faut le dire, si réussi. Pensé à la base comme un documentaire disséquant les fantasmes générés par la notoriété, cet ovni raconte la véritable crise de la quarantaine de Guillaume Canet.

Tout le monde y joue son propre rôle, Marion Cotillard et Laurent Laffite aussi. Chandail pourrave sur les épaules, le réalisateur se réveille has-been et en proie à de méchantes remises en question. Dans un quotidien digne d'un couple millésimé du 6e arrondissement, sa femme cuisine des patates en survêt' entre deux productions américaines, ses gosses le raillent, son agent lui fout la pression (et Kev Adams la honte), ses potes assistent, impuissants, à cette quête loufoque de nouvelle jeunesse. Alors que Guillaume lâche des pets sous les draps conjugaux une fois la nuit tombée. Un joyeux tintamarre et un lâcher-prise euphorisant, que le cinéma parisien a d'ordinaire toutes les peines du monde à produire.

Surtout, c'est le film-clé. Celui de toutes les réponses. Pour qui voudrait comprendre Guillaume l'humain compliqué, et commencer à aimer Canet, le cinéaste. Car avec Marion Cotillard, le papa du nouvel Astérix partage une carrière probablement unique au monde: passer du génie au ridicule et de l'ovation à la crispation, avec la même désarmante sincérité.