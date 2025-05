Ils croyaient s'embarquer pour un après-midi de fête et de détente: ces influenceurs ont vécu une expérience nettement moins agréable, ce samedi, à Miami. image: USCGSoutheast

32 influenceurs ont fait naufrage dans un yacht à 4,5 millions

C'est une belle brochette d'influenceuses qui a failli sombrer corps et âme, ce samedi, au large de Miami, en même temps qu'un yacht estimé à 4,5 millions de dollars.

C'était parti pour être l'un de ces délicieux après-midis de fête, de luxe et de détente qui font la joie des nantis de Floride. Un après-midi d'autant plus festif que nous sommes alors en plein Grand Prix de Miami, où tout ce que l'Amérique compte de célébrités se réunit pour de vibrantes courses de Formule-1.

Rien de tel pour se mettre dans l'ambiance, donc, qu'une croisière dans les eaux tièdes de la baie, avec champagne à gogo, tequila de grande qualité et, surtout, le lot nécessaire d'influenceuses et influenceurs en bikini pour mettre l'ambiance - et publier des stories.



Ils étaient 32, pour être exact, à s'entasser sur le Lamborghini Tecnomar, ce samedi après-midi. Un petit bijou de technologie et de 63 pieds de long, apprécié pour sa légèreté et sa vitesse, estimé à environ 4,5 millions de dollars.



Parmi les passagers? Des personnalités d'internet diverses et variées comme Lauren Nicole, influenceuse américaine amatrice de voyages en jet privé, Anita Ayala, professeure de danse aérienne, Regan Hartley, ancienne candidate de Miss America ou encore Izabella Koch, créatrice de vêtements surtout connue pour ses poses lascives en maillot de bain sur les réseaux. L'ambiance est douce, la météo idéale, l'alcool coule à flots.

Selfies et farniente au menu de cet après-midi de croisière. instagram

Sans oublier alcool à gogo. instagram

L'excursion maritime ne va, hélas, pas tarder à tourner court pour notre équipe d'«influenceurs en herbe», comme les qualifie le New York Post.

Il est très précisément 17h05 lorsque la police de Miami Beach reçoit les premiers rapports d'un navire en difficulté, à proximité de Star Island, l'île bien nommée qui a compté parmi ses résidents P. Diddy, Enrique Iglesias ou encore Jennifer Lopez.

«Nous avons reçu un appel concernant un navire de passagers entre Monument et Star Island avec 32 personnes à bord» Le 911, à la police de Miami Beach, selon un rapport de CBS News Miami

A leur arrivée, les unités de la patrouille maritime sont cependant déconcertées par le nombre excessif de passagers qui s'entassent sur le petit «yacht». Il faut envoyer des renforts. Et vite.

Car l'embarcation tout entière est en train de prendre l'eau et de sombrer dans les profondeurs.

Bientôt, les agents chargés du sauvetage sont soutenus par des garde-côtes américains, de Miami Beach Ocean Rescue, de Miami-Dade Fire Rescue et de la ville de Miami Fire Rescue.

instagram

A bord, l'humeur oscille entre inquiétude et amusement. Pendant que Lauren Nicole se fend de «Fuck, fuck, fuck!» émus et qu'une autre influenceuse gémit «Comment est-ce arrivé?», d'autres dégainent leur iPhone pour immortaliser la scène. D'autres, encore, préfèrent sauver les biens les plus précieux à bord - d'un MacBook aux bouteilles de tequila Clase Azul Gold à 350 dollars.

Faudrait pas oublier le sac Louis Vuitton. instagram

Au moment où le sauvetage s'achève, seul le bec du yacht se trouve encore hors de l'eau. A la verticale, il est pratiquement totalement immergé.

«Nous avons vu comme un groupe de bateaux de police et il y avait un autre yacht qui était retourné, complètement vertical dans l'eau» Rachel Miller, témoin de l'incident, à la chaîne locale WSVN-TV News

Le bateau Lambo presque submergé, samedi après-midi. USCGSoutheast

USCGSoutheast

Il en faudra plus toutefois pour gâcher la bonne humeur des troupes. «Les femmes et les enfants d’abord, les femmes et les enfants», ironise un passager pendant que certaines des femmes déjà secourues éclatent de rire.

Pendant que les agents de patrouille achèvent de rapatrier les ultimes naufragés sur le bateau de sauvetage, les passagers déjà saufs enchaînent quant à eux les photos et vidéos, sourire aux lèvres et toutes dents dehors.

Ce groupe n'a pas été longtemps désemparé par cette épreuve. instagram

C'est ce qui s'appelle sourire dans l'adversité. instagram

Et pas de quoi gâcher la journée: quelques heures après cette épreuve éprouvante, même Lauren Nicole était déjà du côté de Jungle Island à Miami pour assister à un évènement.

Plus de peur que de mal, en somme, ce qui n'empêchera pas l'ouverture d'une enquête. Car, comme le souligne notamment le Daily Mail, le yacht était rempli bien au-delà de sa capacité prévue. En effet, le Tecnomar, une coentreprise entre le constructeur automobile italien Lamborghini et The Italian Sea Group, est conçu pour accueillir seulement cinq invités et deux membres d'équipage. On était donc bien loin du compte.

Et si l'identité du propriétaire n'est pas encore connue, le mystère devrait être levé sans trop de difficultés: édition (très) limitée, le Tecnomar se limite à seulement onze navires. Appelez ça le revers de la médaille.