Comment faire face aux images artificielles de plus en plus réalistes

«Un logo visible pour l'œil humain ainsi qu'une sorte de filigrane technologique seraient effectivement très utiles pour la distinction entre une image synthétique et une photo. L'identification fait partie d'un ensemble de mesures importantes et nécessaires, on doit la rendre la plus facile et accessible que possible. Mais il faut également une collaboration entre le monde politique et les experts afin d'établir des règles claires quant à la création et à l'utilisation de telles images.»

Anna Jobin