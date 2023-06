C'est bientôt l'été et la pleine lune du 4 juin 2023 en Suisse le confirme! Image: shutterstock

La «pleine lune des fraises» aura lieu ce week-end en Suisse

La saison des fraises est ouverte! En effet, cette pleine lune, surnommée la «pleine lune des fraises», annonce l'arrivée de ces fruits rouges grandement appréciés.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Quand aura lieu la pleine lune en juin?

Le 4 juin 2023 aura lieu la prochaine pleine lune en Suisse. Selon Alarme météo, elle atteindra son apogée à 5h42 du matin. En juin, la pleine lune sera placée sous le signe du Sagittaire. Il s'agit de la pleine lune la huitième plus proche de la Terre parmi les 13 pleines lunes en 2023. La lune se trouvera à environ 373 905 km de la Terre.

Que faut-il savoir sur la pleine lune de juin?

Comme pour la majorité des pleines lunes, le peuple amérindien du nord-est des Etats-Unis lui a donné un surnom. Si elle compte une bonne dizaine de surnoms au total, c'est le surnom de «Pleine lune des fraises» qui sera le plus connu. En effet, le mois de juin est synonyme d'abondance et annonce donc la récolte de fruit rouge.

En Europe, on lui préférera le surnom de «Lune de Miel», la raison étant que le mois de juin est populaire pour les mariages et donc la lune de miel qui suit. Cette pleine lune est la dernière du printemps et amène avec elle gaieté et énergie positive.

Comment observer la pleine lune du 4 juin 2023?

Si cette pleine lune n'a rien d'exceptionnel, il s'agit toujours d'un joli spectacle à observer en famille ou entre amis. Pour observer au mieux le phénomène, on mise tout sur la campagne! Eloignez-vous au maximum de la ville et de la pollution lumineuse, attrapez un panier de fraises, une bouteille de champagne et observez le ciel en soirée!

(sia)