ciel couvert
DE | FR
burger
International
Société

Youporn et Pornhub sont fâchés contre le Royaume-Uni

Vérification d&#039;âge: Youporn et Pornhub réactivés en France
Ces sites porno vont bloquer l'accès aux nouveaux utilisateurs du Royaume-Uni.Image: www.imago-images.de

Youporn et Pornhub sont fâchés contre le Royaume-Uni

Les sites pornographiques Youporn, Pornhub et Redtube ne veulent plus de nouveaux utilisateurs venus du Royaume-Uni. Voici pourquoi.
27.01.2026, 18:3027.01.2026, 18:30

Les sites Youporn, Pornhub et Redtube n'accepteront plus de nouveaux utilisateurs au Royaume-Uni à compter du 2 février, a annoncé mardi leur propriétaire. Ce dernier dénonce la façon dont l'obligation de vérifier l'âge des utilisateurs est appliquée dans le pays.

L'entreprise Aylo, basée à Chypre, qui a déjà bloqué ses sites en France ou dans certains Etats américains pour des raisons similaires, estime que les règles britanniques, loin de protéger les mineurs, ont en réalité «détourné le trafic vers des coins plus sombres et non réglementés d'internet».

«L'objet d'aucun contrôle»?

Si «les grands opérateurs se conforment à la loi (...) la grande majorité des sites proposant des contenus inappropriés pour certains âges ne font l'objet d'aucun contrôle», développe l'entreprise, qui dit craindre une augmentation du «risque d'exposition à des contenus dangereux ou illégaux».

«Mon conseil aux parents: regardez du porno»

Aylo estime aussi que la vérification de l'âge pose problème pour «la vie privée et les données personnelles des citoyens britanniques» et affirme que «chaque téléphone, tablette ou ordinateur devrait être configuré dès le départ comme un appareil sécurisé pour les enfants» plutôt que de faire peser cette responsabilité sur les sites internet.

Situation similaire en France

En France aussi, le groupe s'élève contre une loi obligeant les éditeurs de sites porno à mettre en place un système d'identification empêchant les mineurs d'y accéder, sous peine de sanctions du gendarme du numérique et de l'audiovisuel français, l'Arcom, pouvant aller jusqu'au blocage.

Après avoir suspendu une première fois début juin l'accès à ses contenus en France, Aylo, maison mère de ces sites et géant du secteur, les avait rétablis deux semaines plus tard, profitant de la suspension d'un arrêté ministériel les obligeant à vérifier l'âge de ses utilisateurs.

Après avoir couché avec 100 hommes, elle se fait baptiser

Mais il a finalement bloqué à nouveau l'accès mi-juillet après que la plus haute juridiction administrative a décidé de rétablir la vérification d'âge.

«Nous restons déterminés à collaborer avec le Royaume-Uni, la Commission européenne et d'autres partenaires internationaux afin de garantir que les enseignements tirés au Royaume-Uni soient pris en compte dans l'élaboration des politiques futures»
Aylo dans son communiqué

(sda/ats/afp)

Thèmes
Le «for sure» de Macron devient viral
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Morandini est (encore une fois) définitivement condamné
Jean-Marc Morandini a fait appel, mais la Cour a tranché: l'animateur est définitivement inculpé pour harcèlement sexuel. Il écope de prison avec sursis et d'une amende de 10 000 euros.
Jean-Marc Morandini est définitivement condamné pour harcèlement sexuel: l'animateur télé français s'est désisté jeudi de son pourvoi en cassation contre sa sentence. L'AFP a appris la nouvelle de source judiciaire, confirmant une information de BFMTV.
L’article