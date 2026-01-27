Ces sites porno vont bloquer l'accès aux nouveaux utilisateurs du Royaume-Uni. Image: www.imago-images.de

Youporn et Pornhub sont fâchés contre le Royaume-Uni

Les sites pornographiques Youporn, Pornhub et Redtube ne veulent plus de nouveaux utilisateurs venus du Royaume-Uni. Voici pourquoi.

Plus de «International»

Les sites Youporn, Pornhub et Redtube n'accepteront plus de nouveaux utilisateurs au Royaume-Uni à compter du 2 février, a annoncé mardi leur propriétaire. Ce dernier dénonce la façon dont l'obligation de vérifier l'âge des utilisateurs est appliquée dans le pays.

L'entreprise Aylo, basée à Chypre, qui a déjà bloqué ses sites en France ou dans certains Etats américains pour des raisons similaires, estime que les règles britanniques, loin de protéger les mineurs, ont en réalité «détourné le trafic vers des coins plus sombres et non réglementés d'internet».

«L'objet d' aucun contrôle»?

Si «les grands opérateurs se conforment à la loi (...) la grande majorité des sites proposant des contenus inappropriés pour certains âges ne font l'objet d'aucun contrôle», développe l'entreprise, qui dit craindre une augmentation du «risque d'exposition à des contenus dangereux ou illégaux».

Aylo estime aussi que la vérification de l'âge pose problème pour «la vie privée et les données personnelles des citoyens britanniques» et affirme que «chaque téléphone, tablette ou ordinateur devrait être configuré dès le départ comme un appareil sécurisé pour les enfants» plutôt que de faire peser cette responsabilité sur les sites internet.

Situation similaire en France

En France aussi, le groupe s'élève contre une loi obligeant les éditeurs de sites porno à mettre en place un système d'identification empêchant les mineurs d'y accéder, sous peine de sanctions du gendarme du numérique et de l'audiovisuel français, l'Arcom, pouvant aller jusqu'au blocage.

Après avoir suspendu une première fois début juin l'accès à ses contenus en France, Aylo, maison mère de ces sites et géant du secteur, les avait rétablis deux semaines plus tard, profitant de la suspension d'un arrêté ministériel les obligeant à vérifier l'âge de ses utilisateurs.

Mais il a finalement bloqué à nouveau l'accès mi-juillet après que la plus haute juridiction administrative a décidé de rétablir la vérification d'âge.

«Nous restons déterminés à collaborer avec le Royaume-Uni, la Commission européenne et d'autres partenaires internationaux afin de garantir que les enseignements tirés au Royaume-Uni soient pris en compte dans l'élaboration des politiques futures» Aylo dans son communiqué

(sda/ats/afp)