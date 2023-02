Vidéo: watson

Ce qu'il y a en bas des escaliers n'est pas très légal

Une descente de police dans une maison en Australie a révélé une importante réserve d'armes dans un bunker dont l'entrée était sous un canapé.

Plus de «Société»

La police australienne a fait une descente dans une monumentale cache d'armes à Perth en mai dernier. Une pièce digne d'un film d'espionnage: sous un canapé, avec un mécanisme hydraulique qui le fait pivoter laissant apparaître un escalier.

Le bunker, dont les murs sont remplis d'armes à feu, dispose également d'un établi pour les entretenir et les modifier, et même d'un petit champ de tir. Cette forteresse souterraine appartenait à un ancien boxeur: David «Ice Man» Letizia. La plupart des armes à disposition dans la cachette étaient légales et leur propriétaire avait un permis de port d'armes.

Cependant, certaines armes, en particulier les gros calibres, étaient parfaitement illégales. Les agents ont aussi trouvé des gilets pare-balles et des silencieux dont la détention est également interdite. David «Ice Man» Letizia vient d'être condamné à une amende d'environ 1 500 francs, son permis d'armes à feu a été confisqué et les armes et accessoires illégaux ont été détruits. Mais l'accusé fait toujours face à un procès. En effet, sa «pire» infraction en vertu de la loi australienne était d'avoir construit son bunker sans permis. C'est pourquoi l'affaire n'est signalée que maintenant, plus de six mois après les faits.



«La pire infraction que cet individu aurait commise est de ne pas avoir demandé au conseil local l'approbation de construire le bunker et le champ de tir souterrain» Le ministre de la police d'Australie-Occidental.

Nouvelles lois sur les armes à feu en Australie

La police de l'État d'Australie-Occidentale, a récemment publié des images du raid dans la demeure de l'inculpé. Cette mission a servi de signal d'alarme pour modifier les lois sur les armes à feu qui datent d'une cinquantaine d'années. Certaines armes et munitions trouvées dans la cachette étaient dans la capacité de pénétrer des gilets par balles et des véhicules blindés ce qui contraste passablement avec la loi australienne sur la détention d'armes à feu conçue pour chasser de gros animaux, comme par exemple ce crapaud:

Dorénavant, 56 types d'armes à feu et 19 calibres de munitions seront illégaux en Australie. L'interdiction entrera en vigueur le 1er juillet 2023 et interdira les armes à feu et les munitions conçues pour tirer à longue distance. Le Premier ministre Mark McGowan financera un programme de rachat des armes à feu, en les achetant à leurs propriétaires à leur valeur marchande actuelle.



(sbo)



Vidéo: watson

Les gosses russes aiment les flingues (à blanc)

1 / 9 Les gosses russes aiment les flingues (à blanc) source: ap / dmitri lovetsky

Un portail s'est ouvert sur une plage australienne: