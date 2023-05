Les Britanniques ont préféré le couronnement de Charles à Pornhub. AP Pool Getty Images

Voici ce qu'il s'est passé sur Pornhub durant le sacre de Charles

Pornhub a analysé son trafic pendant le couronnement du roi Charles III, samedi dernier. Les résultats montrent une population «patriotique», mais impatiente de «rattraper le temps perdu».

Samedi dernier, c'était un jour spécial au Royaume-Uni: neuf mois après avoir accédé au trône à la suite de la mort de sa mère, Charles III a été couronné roi dans l'Abbaye de Westminster, à Londres.

Le couronnement de Charles a été regardé par plus de 14 millions de téléspectateurs sur les chaînes de la BBC, un chiffre inférieur par rapport aux audiences enregistrées pendant les funérailles de la reine (18,5 millions) ou les obsèques de la princesse Diana, regardées par quelque 32 millions de personnes.

Et pourtant, malgré ce score modeste, le couronnement de Charles a volé la vedette à une «plateforme de streaming» très populaire: Pornhub. Pendant toute la matinée de samedi, le trafic sur le célèbre site porno est resté inférieur à la moyenne. La baisse la plus importante s'est produite vers 11 heures, pile au moment du début de la cérémonie. A ce moment, l'audience a chuté de plus de 10% par rapport à un jour moyen.

Pour le site de X, cela ne fait aucun doute:

«On pourrait dire que les Britanniques sont assez patriotes et qu'ils préfèrent consacrer leur temps à la famille royale plutôt qu'à Pornhub»

«Ce qui est particulièrement intéressant», poursuit la plateforme, «c'est le pic de trafic observé entre 13 et 17 heures». A partir de midi, l'audience est en effet repartie à la hausse: à 14 heures, le nombre d'utilisateurs était 7,7% plus élevé que d'habitude.

«Il semble que tout le monde était impatient de rattraper le temps perdu!» Pornhub Insights

Le Royaume-Uni est la deuxième source de trafic de Pornhub, rappelle ce dernier. Avant de préciser: «Ces variations d'audience peuvent sembler modérées, mais elles représentent en fait des centaines de milliers de visiteurs qui modifient l'heure à laquelle ils regardent habituellement Pornhub le samedi».

Surtout que Pornhub précise que le trafic dans le reste du monde n'a pas changé à cause du couronnement.



Les régions les plus «patriotiques»

Pornhub s'est ensuite demandé quelles étaient «les régions les plus patriotiques», soit celles affichant une baisse plus prononcée du trafic entre 10h et midi. La première chose qui ressort de cette analyse, c'est que les audiences ont baissé dans tous les territoires du Royaume-Uni, sans exception.

Deux régions sortent nettement du lot: il s'agit de l'Angleterre du Nord-Est et du Pays de Galles, qui affichent, respectivement, une baisse de 25 et 16% par rapport à la moyenne.

La palme de région la moins patriotique, du moins selon le point de vue de Pornhub, revient à l'Angleterre du Sud-Ouest et aux Midlands de l'Ouest, où le trafic n'a baissé que de 1%. Le nouveau roi devrait peut-être s'inquiéter. (asi)