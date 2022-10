La jeune militante suédoise de 19 ans pour le climat et son livre. image: Greta Thunberg / Twitter

Tout savoir sur «Le Grand Livre du climat» de Greta Thunberg, paru ce jeudi

La célèbre militante climatique Greta Thunberg a présenté sa bible, «Le Grand Livre du climat», paru jeudi. Témoignages, théories, et explications, voici tout ce que vous devez savoir.

Saskia Balser / watson.de

Elle est sans doute l'activiste climatique la plus connue au monde: Greta Thunberg. La jeune Suédoise de 19 ans a annoncé au mois de mars dernier qu'elle écrirait un livre complet sur la crise climatique. Il est désormais terminé, et disponible à partir de ce jeudi.

Des spécialistes de renom s'expriment dans son livre

«J'ai invité plus de 100 voix éminentes du monde entier – scientifiques, activistes et auteurs – à créer un livre sur la crise climatique et environnementale dans une perspective holistique», a écrit la jeune femme sur Twitter pour annoncer la sortie de son livre.

«Le Grand Livre du climat» donne notamment la parole au directeur suédois de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact climatique, Johan Rockström, et à la climatologue allemande Friederike Otto, qui travaille à Londres.

Le livre réunit les voix de nombreux experts et scientifiques ainsi que les propres expériences de Greta. La crise climatique et écologique est bien entendu au premier plan.

«Je veux utiliser ma plateforme pour communiquer la réalité de la crise climatique – pour donner une image globale de la façon dont le monde change et de ce que nous devons faire pour y remédier» Greta Thunberg

La crise climatique doit être mieux prise en compte

L'objectif de Greta est d'attirer l'attention sur cette crise mondiale. Sur la couverture, la militante écologiste est citée:

«C'est la plus grande histoire du monde. Il faut en parler, aussi loin que portent nos voix et bien au-delà» Greta Thunberg

Le livre contient de nombreuses photos, diagrammes et graphiques pour illustrer les propos avancés par la militante. Sur le site de l'éditeur, un extrait gratuit permet aux personnes intéressées de savoir à quoi s'attendre en feuilletant le livre.

Attirer l'attention sur la gravité de la crise

Dès les premières pages, on trouve par exemple un diagramme montrant le revenu mondial et les émissions correspondantes dues au mode de vie. Il montre clairement que les 10% des plus riches sont responsables de près de la moitié des émissions dues au mode de vie et à la consommation.

En illustrant des faits aussi complexes, Greta souhaite rendre les connaissances sur la crise climatique accessibles au plus grand nombre. Pour que tous s'engagent à «assurer un avenir à la vie sur notre planète».