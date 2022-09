Voici les tatouages les plus souvent enlevés ou recouverts

Et peut-être que vous avez deviné lesquels.

Eliminer un tatouage au laser, ça ne se fait pas en cinq minutes. Selon la taille, il faut parfois jusqu'à 15 séances pour venir à bout du tatouage (et ça fait mal). Quant aux dissimulations, elles peuvent être délicates à réaliser, car elles doivent être au moins deux fois plus grandes que le dessin original.

Stu Hepcat, propriétaire d'un salon de tatouages à Glasgow au Royaume-Uni et Barry Hua, tatoueur installé à New York, ont partagé avec Insider les tatouages les plus courants qu'on leur demande de recouvrir et de carrément supprimer.

Les noms

Sans grande surprise, les deux experts s'accordent pour dire que les noms sont souvent enlevés. Stu Hepcat précise que ce sont particulièrement les noms des ex-petits copains ou petites copines.

Les célébrités en sont un parfait exemple. L'acteur Chris Zylka a recouvert un tatouage de Paris Hilton, son ex, sur le thème de Disney lorsqu'ils ont rompu en 2018. Pete Davidson (l'ex de Kim Kardashian) a recouvert plusieurs tatouages qui font référence à son ancienne relation avec Ariana Grande, y compris ses célèbres oreilles de lapin qui ont été remplacées par un cœur. Autre exemple: Denise Richards a recouvert son tatouage «Charlie», référence à son ex-mari Charlie Sheen, avec une fée.

Le tattoo de Chris Zylka modifié. twitter

Les tatouages de vacances

Stu Hepcat raconte qu'il a beaucoup de clients qui se font tatouer spontanément pendant leurs vacances avec des amis et qui finissent par demander un recouvrement à leur retour.

«Ils vont en Espagne ou ailleurs et se font tatouer parce qu'ils pensent que c'est drôle. Mais une fois rentrés chez eux, ils se rendent compte que le tatouage est bien là, mais qu'il n'est pas si drôle que ça, alors ils veulent le faire recouvrir.»

Des citations qui n'ont plus de sens

Barry Hua dit devoir souvent recouvrir des phrases. Et cela s'applique particulièrement aux citations qui n'ont plus de sens pour la personne qui s'est fait tatouer. Cela s'applique aussi aux citations qui comportent des erreurs. Zoë Kravitz, pour citer encore une star, a fait effacer en 2018 un tatouage en arabe sur son épaule, qui était censé dire «let love rule». Il s'est avéré que c'était grammaticalement incorrect.

Il ajoute que la tendance des tatouages en écriture fine s'est ringardisée. Aujourd'hui, les clients veulent souvent les remplacer par «quelque chose de plus beau».

Zoë Kravitz s'est fait enlever un tattoo de son épaule. Image: Shutterstock

Des tatouages mal faits

Selon Stu Hepcat, certains clients demandent de recouvrir leur tatouage parce qu'ils estiment qu'il est tout simplement moche. Le professionnel explique qu'il faut être prêt à dépenser une somme d'argent décente pour un tatouage réussi.

«Ils ne font pas de recherches sur l'artiste qu'ils veulent. Ils se retrouvent avec un très mauvais tatouage en partant d'une très bonne idée. Ils sont allés voir l'artiste le moins cher. Cela signifie que vous devrez aller voir quelqu'un de meilleur et de plus cher pour le recouvrir, alors que vous auriez dû aller voir le plus cher dès le départ.»

Selon Insider, un petit tatouage de qualité coûte entre 50 et 100 dollars. 200 dollars pour un moyen et à partir de 250 dollars pour un grand.

Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire... 1 / 31 Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire... source: reddit

Un fan avec un tattoo «Federer» croise son idole dans un restaurant Vidéo: watson

(mad)