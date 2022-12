Le créateur de «Chapi Chapo» est mort à 96 ans

Les personnages de la série Chapi Chapo étaient un garçon bleu et une fille rose coiffés de chapeaux géants. Image: twitter

Le créateur et producteur de cette série mythique pour enfants se destinait à l'origine à une carrière d'artiste peintre.

Italo Bettiol, le créateur de «Chapi Chapo», série d'animation mythique des années 1970, s'est éteint mercredi à l'âge de 96 ans à son domicile d'Aniane dans le sud de la France, a annoncé un de ses proches:

«Le réalisateur d'origine italienne est mort paisiblement»

Un générique inoubliable (pour les Boomers): Vidéo: YouTube/Chapi Chapo

Les personnages de la série, un garçon bleu et une fille rose coiffés de chapeaux géants, leur univers peuplé de cubes magiques et le générique culte signé François de Roubaix, sont apparus sur l'ORTF le 16 octobre 1974.

«Les 60 épisodes de cinq minutes ont été diffusés dans le monde entier, jusqu'aux Etats-Unis dans l'émission Pinwheel sur Nickelodeon» Communiqué de la société Magic, représentant les droits de «Chapi Chapo»

Spécialiste de la technique du «stop motion», qui «consiste à animer des marionnettes de mousse et de feutrine image par image devant la caméra», Italo Bettiol se destinait à l'origine à une carrière d'artiste peintre.

Des «machines extraordinaires»

C'est dans cette optique que le natif de Trieste avait quitté l'Italie pour la France en 1947 avec son comparse Stefano Lonati, fraîchement diplômé comme lui des Beaux-Arts de Milan.

Jetant finalement son dévolu sur le cinéma d'animation, le duo fonde en 1968 la société Belokapi, en association avec Michel Karlof et Nicole Pichon, qui produira notamment de nombreuses séquences de l'émission «L'île aux enfants» («Albert et Barnabé», «La Linéa», etc.).

«Inventeur infatigable, à la retraite, Italo Bettiol continuait de bricoler des machines extraordinaires dans son atelier à Aniane, près de Montpellier», précise le communiqué. (ats/jch)