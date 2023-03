Pourquoi changer d'heure est bon pour le climat

Le passage à l'heure d'été de cette nuit nous offre de longues soirées ensoleillées. Mais ce changement a également des avantages énergétiques, comme le montre une étude de l'Institut de recherche Empa.

Bruno Knellwolf / ch media

Enfin, grâce au changement d'heure de cette nuit, les longues soirées de printemps et d'été sont de retour (il faut avancer vos montres d'heure). Cependant, le changement d'heure n'a pas été introduit pour nous offrir de plus belles soirées, mais pour économiser de l'électricité. Lorsque les heures du soir sont lumineuses, moins de lumière artificielle est nécessaire. Et cela a un autre avantage...

Sven Eggimann et son collègue Massimo Fiorentini du laboratoire «Urban Energy Systems» de l'Empa (le laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche) ont examiné si le changement d'heure a également une incidence sur la consommation d'énergie de chauffage ou de refroidissement. Selon leur hypothèse, les employés de bureau arrivent une heure plus tôt en été et quittent donc le bureau plus tôt l'après-midi.

Le changement climatique pris en compte

Comme c'est justement en fin d'après-midi en été qu'il fait le plus chaud, cela peut permettre d'économiser de l'énergie - en supposant que la climatisation puisse être réduite ou éteinte dans les bureaux vides. Cela devrait être automatique et facile à faire à l'avenir avec des systèmes de contrôle d'énergie intelligents dans les bâtiments.

Les chercheurs ont testé leur hypothèse avec des données provenant de bâtiments de bureaux dans les villes américaines où la climatisation est depuis longtemps la norme. Quelque chose qui pourrait également être le cas chez avec l'arrivée d'étés de plus en plus chauds. Les calculs ont donc tenu compte non seulement de la situation actuelle, mais également des scénarios jusqu'en 2050 pour prendre en compte le changement climatique. En Suisse, on prévoit que la même quantité d'énergie sera utilisée pour refroidir que pour chauffer à l'avenir.

L'heure d'été contribue à la protection du climat

Les résultats de l'étude sont encourageants: «Le passage à l'heure d'été peut réduire la consommation d'énergie de refroidissement d'un bâtiment de bureau de près de 6%», déclare Fiorentini. Bien que la demande de chauffage puisse augmenter le matin par temps plus frais, l'économie d'énergie globale est plus importante. Malgré le fait que ces résultats concernent des bâtiments de bureaux aux Etats-Unis, ils fournissent également des informations précieuses pour la Suisse, car les conditions des zones climatiques simulées sont comparables.

«Notre étude montre que le passage à l'heure d'été peut contribuer à la protection du climat» Sven Eggimann

Il est important de prendre en compte, dans le débat sur l'abolition de l'heure d'été, non seulement l'économie d'électricité liée à l'éclairage artificiel, mais également l'impact sur le bilan énergétique des bâtiments de bureaux dans leur ensemble. (trad. jah)