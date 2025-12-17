en partie ensoleillé
Angelina Jolie dévoile les cicatrices de sa mastectomie

epa12462427 US actor Angelina Jolie arrives for the screening of the movie &#039;Couture&#039; at the 20th annual Rome Film Fest, in Rome, Italy, 18 October 2025. The Festa del Cinema di Roma runs fro ...
Angelina Jolie est actuellement à l'affiche du film Coutures.Keystone

Angelina Jolie dévoile les marques de son ablation des seins

Dans le premier numéro de Time France, la star laisse entrevoir les cicatrices de la mastectomie qu'elle avait révélé avoir subi en 2013.
17.12.2025, 13:0317.12.2025, 13:06

L'actrice américaine Angelina Jolie dévoile les cicatrices de sa double mastectomie, qui en a fait une figure de la lutte contre le cancer, dans le premier numéro de Time France, l'édition française du célèbre magazine américain lancée cette semaine.

«Je partage ces cicatrices avec beaucoup de femmes que j'aime. Et je suis toujours émue lorsque je vois d'autres femmes partager les leurs», confie la vedette hollywoodienne, connue pour ses engagements humanitaires, qui pose à la Une et dans les pages du magazine, en kiosques jeudi. Les photos, où Angelina Jolie laisse entrevoir ses marques avec pudeur, sont signées Nathaniel Goldberg.

Angelina Jolie dévoile les cicatrices de sa masectomie.
Image: Time France

Un risque élevé de cancer

L'actrice oscarisée avait révélé au public en 2013 avoir subi une double ablation des seins, puis une double ablation des ovaires en 2015, pour prévenir un risque élevé de cancer, étant porteuse d'un gène de prédisposition BRCA1. Son choix avait permis de médiatiser la prévention des cancers du sein et des ovaires, et poussé de nombreuses femmes à se faire dépister.

Cancer du sein: la Suisse pourrait bouleverser la donne

«Lorsqu'en 2013, j'ai partagé mon expérience, c'était pour encourager des choix éclairés (...) L'accès au dépistage et aux soins ne devrait dépendre ni des ressources financières ni du lieu de vie», ajoute celle qui est à l'affiche de Coutures, un film réalisé par la Française Alice Winocour et en salles le 18 février prochain, qui fait écho à son histoire.

Selon son sommaire, le numéro un de Time France comprend notamment un entretien avec l'ambassadeur des Etats-Unis en France Charles Kushner, un reportage dans la région du Donbass avec la 93e Brigade Kholodny Yar de l'armée ukrainienne et une enquête sur les coulisses du trafic d'art. (jzs/afp)

