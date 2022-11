Vidéo: watson

Le tour de la Terre à la vitesse de la lumière? Ne clignez pas des yeux!

299 792 458 mètres par seconde, c'est la vitesse de la lumière pour se déplacer. Un youtubeur a créé diverses simulations afin de se rendre compte de l'impact d'une telle vitesse si elle faisait le tour de la Terre.

Le tour de la Terre en quelques secondes en allant aussi vite que la lumière, se déplacer à la vitesse du son ou de la rotation de la Terre sont des concepts qui nous paraissent relativement abstraits. Pour répondre à ces questions, le youtubeur Benjamin Granville a créé des simulations à partir de Google Maps et Google Earth. Oubliez l'hyperespace comme dans Star Wars, car tout a été mesuré à l'intérieur de l'orbite terrestre.

Ces simulations nous permettent d'avoir une idée de ce que pourrait procurer un vol dans un avion supersonique (340 m/s pour la petite info) ou à quelle vitesse l'ISS survolerait la surface de la Terre (7,66 km/s toujours pour la petite info). Dans l'une de ses vidéos, il va jusqu'à simuler la vitesse de la lumière. Il fait le tour de la Terre, de New York à New York, et pour vous donner une idée sans spoilers: c'est plutôt rapide!

