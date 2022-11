OVNI: un rapport américain secret dévoile enfin une explication sérieuse

La question de l'existence, ou non, d'extraterrestres n'a toujours pas trouvé de réponse. Toutefois, un rapport secret devrait apporter de nouvelles informations sur les observations d'ovnis.

Objet volant non identifié observé par des pilotes de la marine américaine (archives): Toutes les observations ne peuvent pas être expliquées. image: U.S. Department of Defense

Lundi, les services secrets américains ont remis un document secret sur les raisons d'un grand nombre d'observations d'OVNI au Congrès, à Washington. Le document doit permettre d'apporter des réponses aux incidents jusqu'ici inexpliqués. C'est ce que rapporte le New York Times citant des sources anonymes, qui se basent sur des conclusions de rapports et enquêtes du Pentagone et des services de renseignement.

Il n'est pas rare que des phénomènes étranges ou des objets volants non identifiés soient signalés. En effet, plusieurs pilotes ont récemment fait état de lumières éblouissantes, tournant à une altitude extrême, au-dessus du Pacifique. Les observations de supposés ovnis intriguent les autorités gouvernementales américaines depuis des années et alimentent des théories parfois abracadabrantes sur la visite d'extraterrestres.

L'année dernière déjà, le ministère américain de la Défense avait publié un rapport sur 144 observations de «phénomènes aériens non identifiés». Presque tous sont alors restés inexpliqués. Selon le média américain, le document secret dévoilé lundi doit permettre d'actualiser et compléter ce rapport.

La Chine espionne-t-elle l'armée américaine?

Le résultat le plus surprenant pourrait être attribué à l'espionnage militaire chinois. Selon les sources anonymes du New York Times, plusieurs présumés ovnis étaient en fait des drones relativement ordinaires que la Chine utilisait pour observer l'armée américaine et tenter d'en savoir plus sur leur formation. En particulier des pilotes de chasse.

En mai déjà, le Pentagone avait annoncé que des images représentant des triangles verts, repérés dans le ciel pouvaient s'expliquer par des tentatives d'espionnage. Les engins volants, qui ressemblaient à des vaisseaux extraterrestres, étaient en fait des drones photographiés par des appareils à vision nocturne.

Selon le rapport, la plupart des informations sur des objets volants prétendument non identifiés restent secrètes. Le Congrès est certes informé des éventuelles tentatives d'espionnage étatique, mais les détails sont gardés secrets. Le ministère américain de la Défense veut ainsi éviter que la Chine – ou d'autres Etats – ne réalise que leurs tentatives d'espionnage ont été découvertes, poursuit le rapport.

Des illusions d'optique et ballons-sondes expliquent certains phénomènes

Toujours selon le même rapport remis cette semaine au Congrès, d'autres observations de prétendus ovnis auraient également trouvé des explications plutôt ordinaires. Une vidéo connue sous le nom de «GoFast», qui semble montrer un engin volant à une vitesse anormale, serait, selon une analyse de l'armée américaine, une illusion d'optique due à l'angle d'observation. En réalité, l'objet se déplace à une vitesse d'environ 48 kilomètres par heure. Selon d'autres conclusions, il s'agirait tout simplement d'un ballon-sonde.

Néanmoins, de nombreuses questions restent encore sans réponse, faute de données. «Dans de nombreux cas, les phénomènes observés sont classés comme non identifiés parce que les capteurs n'ont pas été en mesure de collecter suffisamment d'informations pour établir une attribution claire», explique une porte-parole du ministère américain de la Défense au New York Times.