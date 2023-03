Vidéo: watson

Ivre au volant, ce policier tente le tout pour le tout

Aux Etats-Unis, un homme ivre au volant a été appréhendé par un policier. L'homme incriminé s'est avéré être un capitaine de police qui a tenté la carte de la corruption.

Le 12 mars dernier, le sergent Christopher Skinner de la police d'Oklahoma City a arrêté un homme au volant dont le comportement était erratique. Lors de son arrestation, l'homme incriminé insiste pour que le policier éteigne sa caméra, une GoPro fixée sur son uniforme, clamant qu'il est également membre des forces de l'ordre. Il explique qu'il était à une partie de poker et qu'il a bu trois ou quatre bières.

En effet, l'homme qui a été arrêté était en réalité le capitaine James French, 55 ans, également membre de la police d'Oklahoma City.

«J'ai prêté serment de faire respecter la loi. Je ne fais de favoritisme à personne, peu importe. Je me fiche que vous soyez un gangster ou le président des États-Unis» le sergent Christopher Skinner

Malgré l'insistance du capitaine, le sergent en service a refusé d'éteindre sa caméra et de passer l'éponge. Il a été félicité par le chef de la police pour avoir procédé selon le manuel et de manière très professionnelle. L'homme qu'il a arrêté sur-le-champ a été suspendu du service, en attendant le résultat des enquêtes, à la fois pénale et administrative, sur le comportement de ce capitaine qui fait partie de la police d'Oklahoma City depuis 32 ans.

(sbo)

