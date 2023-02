Des centaines de journaux lâchent un bédéiste après une remarque raciste

Le Washington post a indiqué samedi que la BD ne figurerait plus dans ses pages, même s'il était trop tard pour en empêcher la publication dans ses éditions du week-end. «A la lumière des récentes déclarations de Scott Adams promouvant la ségrégation, The Washington post a cessé la publication de la bande dessinée Dilbert» , a déclaré un porte-parole du journal. (sas/ats)

Scott Adams est devenu célèbre dans les années 1990 avec sa BD Dilbert, une chronique très acide du monde du travail. Ses commentaires sur les questions de société suscitent de plus en plus la controverse.

La Gen Z se moque des «vieux» Millennials (quel toupet)

Les générations aiment bien se taper dessus parmi, surtout quand il s'agit de se moquer des tocs des uns et des autres face à la technologie. Alors que la Gen Z ridiculise les Millennials, ces derniers leur renvoient l'ascenseur. Ils se feront bientôt tous bouffer par les Alphas.

On le sait. Chaque génération pense qu’elle est plus avancée que la précédente, et moins débile que la suivante. C’est toujours valable aujourd’hui, puisque la Gen Z, ces jeunes impertinents nés entre 1998 et le début des années 2010, s’amuse sur les réseaux sociaux à troller les Millennials, ces gens nobles nés dès le début des années 1980, jusqu'en 1998 environ.