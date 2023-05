Voici les dernières images de Casey Rivara, 41 ans, en plein acte de bravoure.

Ce père de famille est mort de la manière la plus absurde qui soit

Voici l'histoire la plus triste (ou la plus con) que vous lirez aujourd'hui.

Jeudi dernier, un Californien pétri de bons sentiments a payé de sa vie son brusque élan de générosité et d'héroïsme. Le drame est survenu dans la paisible ville de Rocklin, à quelques kilomètres de Sacramento, célèbre pour sa «communauté soudée», ses «boutiques et de restaurants dynamiques» et ses «loisirs de classe mondiale». Bref, un bled californien comme les autres.

Ou presque.

Car, à Rocklin, il arrive que des familles de canards errent sans prévenir sur la chaussée.

Un geste désintéressé

Selon les témoins, il est environ 20 heures 15 lorsque Casey Rivara (qui passera à la postérité sous le nom indien de «Sauveur de Canards») se précipite hors de son véhicule. A quelques mètres de là, une cane et ses sept adorables petits canetons traversent l'intersection très fréquentée.

La bande a au moins eu l'obligeance de passer sur le passage pour piétons. image: william wimsatt

Sous le regard ému et les applaudissements nourris des spectateurs, tous immobilisés malgré le feu vert, afin d'assister à ce superbe geste plein d'humanité, Le Sauveur de Canards parvient à guider les bestioles de l'autre côté de la route. Une scène si touchante que le jeune William Wimsatt, 12 ans, n'a pas résisté pas à la tentation de la capturer avec son téléphone portable.

Casey Rivara, alias le Sauveur de Canards, en pleine action. image: william wimsatt

«Il est sorti de la voiture et chassait les canards et tout le monde applaudissait parce qu'il était vraiment gentil» William s'est confié à la chaîne de TV KCRA3

William Wimsatt, 12 ans, et sa petite soeur, visiblement traumatisés. image: kcra3

Une fois les adorables et délicieuses petites créatures en sûreté sur le trottoir opposé, le bon samaritain fait volte-face pour rejoindre son véhicule. La mère de William baisse sa fenêtre pour lui lancer un sympathique: «Bon travail, bon travail!». C'est comme ça qu'on fait, dans les communautés soudées d'Amérique.

«Juste après cela», racontera le petit William, «l'homme a été heurté par une voiture qui semblait sortir de nulle part».

«Tout ce dont je me souviens, c'est du bruit, puis de lui volant à travers l'intersection» William, sous le choc.

«Ses chaussures et une de ses chaussettes étaient juste devant notre voiture.»

Une autre témoin, Summer Peterson, expliquera à une filiale locale de CBS News que ses enfants ont également assisté à la collision.

«Ils disaient: 'Oh, c'est trop mignon. C'est tellement gentil de sa part.' Et puis, tout d'un coup, il a été percuté par une voiture»

C'est ce qui s'appelle le karma.

Et comme ça peut toujours être pire...

Dans la voiture de Casey se trouvent ses enfants. La mère du petit William sort de sa voiture pour réconforter tant que faire se peut les orphelins.

«Il était la seule personne à être sorti de sa voiture et à essayer d'aider les canards. Il était probablement la personne la plus gentille de toute la région. Ce n'est pas juste» William, sous le choc

et scandalisé par l'injustice de l'existence.

Vendredi, un mémorial de fortune, couvert de canards en caoutchouc et de bouqets de fleurs, a été dressé sur les lieux de la collision fatale.

Vous jugerez vous-même si c'est de bon goût. image: KCRA 3

La police enquête toujours sur les causes du décès. Selon la BBC, la conductrice est une jeune fille de 17 ans. L'adolescente coopérait avec les autorités et ne fait actuellement l'objet d'aucune accusation, selon le NY Post.

Il est peu probable qu'elle fasse face à des accusations criminelles, a déclaré le capitaine de la police de Rocklin, Scott Horrillo, à NBC News.

Les canards, eux, se portent bien. Ils continuent à se dandiner sur les trottoirs de Rocklin. (mbr)