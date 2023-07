Brian Szasz, au centre, est le beau-fils du milliardaire Hamish Harding, décédé à bord du Titan, en juin dernier. Depuis, l'homme de 37 ans enchaîne les galères sur les réseaux sociaux. Notamment avec une modèle OnlyFans. images: getty, twitter, instagram

L'étrange histoire du beau-fils du milliardaire décédé à bord du Titan

Brian Szasz souffre du syndrome d’Asperger. Depuis les premières minutes de la disparition en mer de son beau-père, Hamish Harding, il cumule les bourdes. Un récit qui implique Cardi B, Tucker Carlson, une modèle OnlyFans, le groupe Blink-182 et la justice américaine.

Chacun fait son deuil comme il l'entend, dit-on. Brian Szasz en a manifestement fait son mantra, au point de faire un peu n'importe quoi. Brian, 37 ans, est le beau-fils d'Hamish Harding, le milliardaire décédé à bord du Titan en juin dernier. Dès les premières heures de la disparition du submersible, notre homme se fait secouer sur les réseaux sociaux pour son attitude jugée inadéquate. Et ça commence par un concert de punk, alors qu'un drame se joue dans sa famille et les profondeurs de l'Atlantique Nord.

«Ma famille voudrait que je sois au concert de Blink-182, car c'est mon groupe préféré et la musique m'aide dans les moments difficiles» Brian Szasz

Brian Szasz, qui vit à San Diego, aux Etats-Unis, souffre d'un trouble du spectre autistique et d'un diabète de type 1. Ce qui ne l'empêche pas d'être hyperactif en ligne, notamment sur Twitter et Instagram. Ingénieur du son de profession et passionné de base-ball, il passe surtout une grande partie de son temps sur internet, à interpeller des personnalités plus ou moins connues. Parfois jusqu'au harcèlement. (Nous y reviendrons.)

Brian est un grand fan des Padres de San Diego. instagram

Le 21 juin, alors que son beau-père ne peut compter que sur une réserve d'oxygène de 96 heures, internet se retournera contre Brian. Pour la plupart des observateurs, la petite pause musicale qu'il s'est offerte avec Blink-182 ne passe pas. Son explication non plus. Mais c'est mercredi que les choses s'accéléreront, lorsque la rappeuse Cardi B fait son entrée dans le game. Particulièrement remontée.

«T'es un enfant gâté. Tu cherches le buzz et de l'attention depuis le début, alors que tu devrais être chez toi, triste et près de ton téléphone. C'est pour ça que les gens détestent les milliardaires» Cardi B s'en prend à Brian Szasz, dans une story Instagram qui fera beaucoup de bruit.

Puis-je m'asseoir sur toi?

Quelques heures plus tard, manifestement en roue libre sur Twitter, l'homme interpelle frénétiquement quelques modèles OnlyFans. Brea est l'une d'entre elles. Alors que cette jeune femme venait tout juste de poster un selfie de son corps, accompagné de la légende «Puis-je m'asseoir sur toi?», Brian s'empresse de répondre «Yes, please!». Il vient pourtant de partager un message autrement moins affriolant, dans lequel il supplie les internautes de prier pour sa famille.

Ce sera la goutte de trop, notamment pour Cardi B. La rappeuse, hors d'elle, arme alors un tweet corsé.

«Le monde entier prie pour ces gens dans le sous-marin et le fils de cet homme est en ligne en train de se branler devant des filles d'OnlyFans» Cardi B

Froissé par tant de hargne en place publique, Brian appuie sur le champignon au lieu de faire profil bas. Dans une série de messages taillés de près, le beau-fils du milliardaire s'en prend alors à sa célèbre ennemie: «Essayez de faire preuve de classe pour une fois dans ta vie! On sait que tes derniers disques sont pas dingues, mais ta vie est-elle si désespérante pour vouloir faire du mal à moi et ma famille et grappiller un peu d'attention?»

Dans la foulée, le beau-fils fermera tous ses comptes de réseaux sociaux. On apprendra un peu plus tard que c'est sa maman, Linda Harding, épouse du défunt milliardaire, qui a voulu mettre un peu d'ordre. Sur Facebook, il clôture l’épisode en affirmant avoir été contacté par l'ancienne marionnette de Donald Trump sur Fox News, dans l'espoir de l'interroger sur le drame qui frappait son beau-papa.

«Vous savez que c'est une mauvaise journée quand vous recevez un appel téléphonique de Tucker Carlson!» Brian, sur Facebook

Fin de l'histoire pour Brian Szasz?

Non, forcément. Début juillet, Brian Szasz redonne vie à son compte Twitter. Dans l'intervalle, Hamish Harding est décédé à bord du sous-marin Titan. En ligne, le fiston avoue notamment avoir été «passablement heurté par les événements» et la «colère» des internautes. Ce qui ne l'empêchera pas de remettre quelques pièces dans la machine. Après avoir remercié ses «alliés», il commence à évoquer un éventuel héritage et tout s'enchaîne alors très vite, avec deux tweets qu'il s'empressera de supprimer:

«Avec des millions à dépenser, je n'arrive toujours pas à m'envoyer en l'air!!»

Trois heures plus tard, il édulcorera un peu ses désirs: «Avec tout cet argent, je voudrais juste avoir la possibilité de sortir avec une fille»

En réalité, Brian semble surtout mal armé pour gérer sa défaillante célébrité, revenant régulièrement sur ses promesses d'offrir de l'argent, aux jolies filles («même aux trans!») ou «à ceux qui en ont besoin». Jusqu'à balancer soudain un «Fuck it! I keep my money!». Il y a quelques heures, il se disait prêt à inviter «ceux qui ont été gentils» avec lui au concert de Taylor Swift, à Los Angeles.

Dans la foulée, il partagera un petit échange qu'il a eu le 20 juin, sur Instagram, avec le batteur de son groupe favori, Travis Barker, bientôt papa et accessoirement compagnon de Kourtney Kardashian.

Le passé compliqué du beau-fils d'Hamish Harding

Selon Guardian, Brian Szasz avait été arrêté en 2007 pour «vol à main armée», mais difficile d’en connaître les suites judiciaires. Il y a deux ans, en revanche, le beau-fils d'Hamish Harding s'est retrouvé quelques semaines en prison, condamné pour «harcèlement en ligne». Une affaire qui avait fait grand bruit dans la région: une fois libre, Brian a porté plainte contre le comté de San Diego pour «négligence médiale».

Capture d'écran de l'enquête de CBS 8, à propos de l'incarcération de Brian Szasz, en juin 2021.

Le média CBS 8, basé à San Diego, expliquait en juillet 2022 que «le personnel médical de la prison aurait ignoré de nombreux avertissements concernant des conditions médicales préexistantes qui ont causé la cécité», le diabète de Brian s'étant peu à peu transformé en rétinopathie.

Comme si cela ne suffisait pas, notre fan de base-ball a accusé le centre de détention de l'avoir sciemment placé dans la cellule d'un détenu souffrant de troubles mentaux, qui l'aurait durement frappé au visage «pour exorciser ses démons».

Mercredi, tard dans la nuit, il s'est fendu d'un dernier tweet, jurant qu'il est «impossible d'être triste en regardant des seins!». Triste, Brian l'a été. Il l'est certainement encore. Si chacun fait son deuil comme il l’entend, il semblerait judicieux, de la part de sa famille, de cadrer un peu plus sérieusement les activités virtuelles de cet enfant éternel. Pour son bien, mais aussi celui des internautes qui croiseront encore sa route.